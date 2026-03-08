Así queda la clasificación de la Serie A tras el triunfo del Milan y la derrota de la Roma en la jornada 28 de Italia

La jornada 28 de la Serie A trajo la derrota de la Roma este domingo ante el Génova y el enfrentamiento directo entre Inter y Milan con los interistas tratando de mantener su diferencia en el liderato con el otro equipo de la ciudad

La Serie A vivió este fin de semana su jornada 28, una fecha marcada en el calendario ya que uno de los duelos que se disputaron durante este fin de semana fue el que enfrentó a Milan e Inter, segundo y primero respectivamente de la clasificación. Además, en relación a la parte alta de la Serie A, el Nápoles se midió al Torino, el Como visitó al Cagliari, la Roma visitó al Génova y la Juventus recibió al Pisa.

Milan 1-1 Inter

El Milan no está dispuesto a renunciar al 'Scudetto'. Lo tiene difícil, pero el golpe que asestó este domingo en forma de victoria ante el Inter de Milán (1-0), gracias a un golazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán, le permite soñar con abrir una pelea a falta de diez jornadas para el final, con siete puntos de ventaja aún en manos de los 'nerazzurri'.

Nápoles 2-1 Torino

El Nápoles no renuncia todavía a la segunda plaza de la Serie A, objetivo que tiene más cerca gracias a la victoria que consiguió este pasado viernes ante el Torino (2-0) en un partido que significó la vuelta del belga Kevin De Bruyne tras más de cuatro meses apartado por lesión. Poco a poco, el Nápoles va recuperando forma. En los últimos días se fueron incorporando a la dinámica Politano, Gilmour o Lukaku.

Génova 2-1 Roma

El Génova de Daniele De Rossi, leyenda y exentrenador del Roma, complicó sobremanera este domingo la presencia de su exequipo en Liga de Campeones con una victoria (2-1) que reabre por completo la pelea por la cuarta plaza y que, además, permite a los suyos afrontar con más tranquilidad el tramo final de temporada ya con 6 puntos de margen respecto al descenso.

Cagliari 1-2 Como

El Como 1907 superó este pasado sábado al Cagliari (1-2) gracias a la exhibición del francés Lucas Da Cunha, autor de una asistencia y un golazo que marcaron la diferencia y que permiten al equipo del español Cesc Fábregas otear los puestos de Liga de Campeones. Una asistencia, aunque de rebote, en el primer tanto, a cargo del croata Martin Baturina, y un golazo desde fuera del área en la segunda mitad bien valieron a Da Cunha el premio MVP del partido en el Unipol Domus de Cagliari, en la isla de Cerdeña en la que el Como dio un paso más hacia las competiciones europeas.

Juventus 4-0 Pisa

El Juventus Turín goleó este sábado al Pisa (4-0), con un Yildiz estelar y autor de una asistencia y un tanto, para no descolgarse de la pelea por los puestos de Liga de Campeones. No falló el equipo de Luciano Spalletti tras la victoria del Como ante el Cagliari y retomó la senda de la victoria tras cuatro jornadas consecutivas sin ganar y una eliminación de Liga de Campeones de por medio.

Resultados actualizados de la Serie A en la jornada 28

Clasificación actualizada de la Serie A