Drama en Como: Assane Diao se rompe y Senegal teme perder a su estrella

Assane Diao sufre una lesión en el Como-Roma y pone en riesgo su participación en la Copa África con Senegal

El joven Assane Diao vivió una jornada complicada en la derrota del Como ante la Roma (1-0), donde los nervios y los problemas físicos se combinaron para poner en riesgo su participación en la próxima Copa de África con Senegal. El atacante, decisivo en la pasada temporada, tuvo que abandonar el terreno de juego a los 34 minutos tras un tirón en el cuádriceps, generando preocupación inmediata entre su club y su selección.

El momento de la lesión

Durante un contraataque tras un saque de esquina, Diao arrancó con velocidad desde campo propio y recorrió casi 60 metros con el balón, pero un pequeño salto bastó para que notara el tirón. Intentó continuar, tocando el balón de zurda para no perder la posesión, pero apenas dos minutos después se desplomó sobre el césped, visiblemente afectado. El delantero, que había marcado 8 goles en 15 partidos desde su llegada a Como, acumula ya ocho meses con lesiones recurrentes, incluyendo fracturas y problemas en el bíceps femoral.

Cesc Fàbregas y la decisión polémica

El técnico del Como, Cesc Fàbregas, reconoció tras el partido que Diao probablemente no debería haber jugado, aunque justificó su decisión por la necesidad de que el jugador tuviera ritmo antes de incorporarse a su selección. “Sabía que iba a estar cinco semanas fuera, y considerando que le pagamos el sueldo, creí que valía la pena darle minutos”, explicó Fàbregas.

El entrenador español también confirmó que había solicitado al seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, que reconsiderara la convocatoria por precaución, pero la respuesta no fue positiva, lo que generó un conflicto entre club y selección.

Antecedentes y problemas físicos

El calvario de Diao comenzó en abril con una fractura en el pie que lo mantuvo 68 días fuera, seguida de una recaída en agosto y otra lesión en noviembre que afectó al bíceps femoral. La acumulación de problemas físicos hace que su participación en Marruecos esté seriamente en duda, a pesar de ser uno de los jugadores clave de Senegal y del Como.

Reacciones desde Senegal y polémica

La convocatoria del jugador generó críticas en Senegal, donde algunos aficionados cuestionaron la decisión de Fàbregas de alinearlo pese a sus antecedentes médicos. El propio entrenador declaró: “Soy un gran aficionado a las selecciones, pero pedí sentido común. Jugar con miedo a los 20 años, cuando tienes toda una carrera por delante, es un error”.

Las redes sociales han reflejado la indignación de los seguidores senegaleses, mientras que la tensión entre el técnico del Como y el seleccionador Pape Thiaw continúa sin resolverse.

Futuro incierto

Horas después del encuentro, el Como confirmó que Diao sufrió una lesión en los isquiotibiales, complicando aún más su asistencia a la Copa África, que comienza el 23 de diciembre en Tánger. La gran preocupación ahora recae en la recuperación del jugador, cuya participación sigue siendo incierta. Mientras tanto, el foco mediático continúa sobre Fàbregas, atrapado entre la salud de su jugador y la presión de una competición internacional.

Assane Diao se convierte así en la gran víctima de esta situación, con su sueño continental pendiendo de un hilo y la atención de clubes, aficionados y selección centrada en su estado físico.