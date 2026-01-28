El Inter de Milán acelera por Diaby: negociaciones abiertas con Al-Ittihad

El Inter de Milán avanza con paso firme para reforzar su ataque y Moussa Diaby aparece como el nombre elegido para potenciar las bandas nerazzurras

El Inter de Milán atraviesa uno de sus mejores momentos recientes en la Serie A, consolidándose como el equipo más regular del campeonato italiano. Bajo la dirección técnica de Cristian Chivu, el conjunto “nerazzurro” no solo lidera la tabla, sino que también comienza a planificar movimientos estratégicos en el mercado de fichajes con vistas al futuro inmediato.

Tras 22 jornadas disputadas, el Inter suma 52 puntos, producto de 17 victorias, un empate y apenas cuatro derrotas, cifras que lo colocan en lo más alto del campeonato. La regularidad y solidez mostradas han sido claves para marcar distancia frente a sus principales perseguidores.

La lucha por los primeros puestos en Italia

En la clasificación, el AC Milan ocupa la segunda posición con 47 unidades, mientras que Roma se sitúa tercera con 43 puntos, los mismos que Napoli, equipo que completa el Top 4. La pelea por los puestos de Champions League se mantiene intensa, pero el Inter ha logrado establecer una ventaja considerable gracias a su eficacia ofensiva y equilibrio defensivo.

Moussa Diaby, el nombre que seduce a Chivu

De acuerdo con información difundida por Gianluca Di Marzio, la directiva del Inter ha puesto sus ojos en Moussa Diaby, actual extremo del Al-Ittihad de Arabia Saudita. El futbolista francés encaja en el perfil ofensivo que busca Cristian Chivu para reforzar las bandas del equipo.

Diaby está firmando una campaña destacada en el fútbol saudí, donde acumula 24 partidos disputados, con tres goles y 11 asistencias, números que evidencian su capacidad para marcar diferencias en el último tercio del campo. Su equipo, Al-Ittihad, se encuentra actualmente en la sexta posición del campeonato, con 30 puntos en 17 fechas.

Una carrera consolidada en el fútbol europeo

El extremo nacido en París cuenta con una trayectoria sólida en Europa. Ha defendido los colores de clubes importantes como PSG, Bayer Leverkusen, Aston Villa y Crotone. Fue en la Bundesliga donde alcanzó su mejor nivel, registrando 49 goles y 47 asistencias en 172 encuentros con el conjunto alemán, cifras que lo posicionaron como uno de los extremos más desequilibrantes del torneo.

Negociaciones avanzadas con Al-Ittihad

Según reveló el especialista en mercado Fabrizio Romano, el Inter ya habría recibido el sí del jugador. Las conversaciones entre los clubes continúan, y la fórmula que se maneja sería un préstamo con opción de compra, cuyo valor rondaría los 35 millones de euros. No obstante, el acuerdo final dependerá de la postura del club saudí.

Efecto dominó: Perisic y el futuro de Luis Henrique

La posible llegada de Diaby también podría influir en otros movimientos. El destino de Luis Henrique estaría ligado a un eventual regreso de Ivan Perisic al Inter. El club italiano planea insistir con el PSV Eindhoven una vez finalice su participación en la Champions League. En caso de obtener una respuesta positiva, los “nerazzurri” avanzarían formalmente por el croata.

De concretarse esta operación, no se descarta que Luis Henrique continúe su carrera lejos de Milán, con clubes como el Bournemouth siguiendo de cerca su situación.