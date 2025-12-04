El Sevilla no está para sacar camisetas con flores, sino puntos

La mala racha de resultados del Sevilla FC y la puesta a la venta de una camiseta edición especial es el tema de análisis de esta semana en 'La vuelta de Pedrero'. El conjunto andaluz suma tres puntos de 18 posibles y se acerca peligrosamente a la zona baja de la tabla

El segundo capítulo de 'La vuelta de Pedrero' en ESTADIO Deportivo se centra en el Sevilla FC. El conjunto de Matías Almeyda viene de perder El Gran Derbi ante su eterno rival, el Real Betis, y encadena dos derrotas consecutivas que se une a un mal bagaje de los rojiblancos: tres puntos de los últimos 18 posibles. En vísperas de las fiestas navideñas, el club hispalense ha sacado a la venta una camiseta edición limitada en colaboración con la diseñadora Rocío Osorno. Un modelo "innovador que presenta un exquisito grabado de claveles, una elección con la que la diseñadora rinde homenaje a Sevilla y a su riqueza cultural", según informa el club en su web.

Bache prolongado del Sevilla FC

Pedrero comienza desglosando el momento negativo que atraviesan los hispalenses, cuyo nivel e imagen ha ido cayendo tras endosarle una goleada al FC Barcelona. Desde entonces suman cinco derrotas y una sola victoria en el campeonato liguero que les ha hecho acercarse a la zona baja de la clasificación.

Para más inri, este pasado domingo el Real Betis venció en el Sánchez-Pizjuán por 0-2 en un partido gris de los locales. La imagen en la segunda mitad del Sevilla no fue positiva y el club cierra un año 2025 en casa para olvidar. Solo tres triunfos.

Almeyda se juega su futuro en diciembre

El técnico argentino afronta la recta final de año con presión. Ha catalogado de "final" la eliminatoria de Copa ante el Extremadura. Más allá del duelo de Almendralejo jugará en Liga frente a Valencia, Oviedo y Real Madrid. Nueve puntos cruciales para el devenir de Matías Almeyda.

La nueva camiseta diseñada por Rocío Osorno

Independientemente del nivel deportivo de la entidad, el Sevilla FC ha sacado a la venta una nueva camiseta edición limitada e inédita con la diseñadora Rocío Osorno. Una prenda novedosa que Pedrero critica por el momento en el que aparece: "No es momento de sacar camiseta edición especial".

Y prosigue: "Los aficionados están más pendientes de lo que ocurre en el terreno de juego que de comprar camisetas con flores estampadas. Directivos del Sevilla espabilen y saquen al conjunto de Nervión de ahí, que hace un cuarto de hora estaba ganando títulos europeos".

La afición opina acerca de la nueva camiseta

ESTADIO Deportivo salió a la calle para conocer el parecer de los aficionados rojiblancos acerca de esta nueva camiseta y esto es lo que decían:

Por lo general, la prenda ha gustado pero la mayoría coincide en que hay que centrarse en lo deportivo y superar esa mala dinámica de resultados.