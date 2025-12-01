Casi nunca un término medio: 2026 empieza tan extremista como acaba 2025

Los blanquirrojos disputarán la 18ª jornada, primera del nuevo año, otra vez a las dos de la tarde, su segunda franja más repetida tras la también intempestiva de las 16:15 horas

Nada nuevo bajo el sol. Aparte de elegirlo habitualmente para abrir o cerrar las jornadas a última hora (21:00 o 21:30) de los viernes o los lunes, con el consiguiente perjuicio para sus aficionados a la hora de desplazarse (bien al Ramón Sánchez-Pizjuán, bien a estadios foráneos), en particular los más pequeños, por no participar en competiciones europeas tampoco este curso, LaLiga sigue castigando al Sevilla FC con encuentros en horas igualmente intempestivas cuando fija sus duelos los fines de semana. En este sentido, 2026 arrancará igual de mal en este sentido para los blanquirrojos que acabará 2025, según la última publicación este lunes de la patronal de las entidades.

Y es que el primer encuentro del nuevo año para los nervionenses, que será en casa ante el Levante UD, tendrá lugar a las dos de la tarde del domingo 4 de enero. Se trata de la segunda franja más utilizada por los pupilos de Matías Almeyda en las dieciocho entregas iniciales del presente campeonato doméstico de la regularidad, solamente superada por la de las 16:15. Entre las dos, que obligan a profesionales e hinchas a presentarse en los campos con la comida en la boca (por mucho que venga mejor a los niños para asistir en directo al espectáculo), ocupan nueve de las dieciocho jornadas que ya se conocen (justo la mitad). Contando con que otros cuatro choques quedaron fuera del fin de semana (sin contar la fecha intersemanal, con partido un martes ante el Villarreal CF), únicamente quedan tres 'normales'.

'Castigos' de tres en tres, sobre todo en casa

El Sevilla FC no se movió de 14:00 o 16:15 de sábados o domingos las jornadas 7ª, 8ª y 9ª, así como no lo hará en las 14ª, 15ª y 16ª. Abrió el curso en San Mamés ante el Athletic Club a las 19:30 de un domingo, jugó en Montilivi con el Girona FC a esa misma hora de un sábado e hizo lo propio una antes con el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Su primera vez en fin de semana en el último turno (el de las 21:00) será el sábado 20 de diciembre en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Teniendo en cuenta únicamente los choques en casa, el panorama es desolador: tras los tres iniciales en viernes, lunes y martes más tardíos por las altas temperaturas, acumulará cinco a las dos o las cuatro y cuarto, 'comiéndose' el bochorno del octubre más caluroso que se recuerda ante el RCD Mallorca.