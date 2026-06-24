Chupe pide perdón por sus insultos al Sevilla: canterano nervionense, estrella del Málaga y supuesto objetivo del Betis

Después de las virales imágenes en la que se le ve cantando de manera ofensiva contra el club en el que militó entre los 11 y los 16 años, el delantero cordobés ha usado las redes sociales para disculparse y resaltar lo feliz que fue en su etapa en Nervión

La historia de Carlos Ruiz Rubio da para documental. Más conocido por el sobrenombre futbolístico de 'Chupe', al atacante cordobés de 21 años se le acumulan los motivos para acapar la actualidad deportiva. Después de convertirse en el gran artífice del ascenso del Málaga CF a LaLiga EA Sports (25 goles y seis asistencias), ha arrancado el mercado estival de fichajes entre noticias que le relacionan con el Real Betis. Eso ya de por sí genera morbo debido a su pasado en la cantera del Sevilla FC; más aún, después de unos desafortunados insultos que profirió en plena celebración blanquiazul y por los que se ha disculpado este mismo miércoles.

Chupe pide perdón por sus insultos al Sevilla

"¡Hola Sevillistas! Quería pediros disculpas, desde el primero hasta el último, si he podido ofender a alguien el día de la celebración. Fue un día de muchas emociones y quizás me equivoqué. Guardo buenos momentos y grandes amigos de mi etapa con vosotros y no quiero que nada manche aquellos años y mucho menos molestar a nadie. Nuevamente, mis disculpas y mucha suerte para esta nueva temporada. Un abrazo", ha publicado Carlos Ruiz 'Chupe' en sus redes sociales.

Para quien ande un poco despistado en el asunto, en los últimos días se han hecho muy virales unas imágenes en las que se ve y se escucha al delantero del Málaga CF gritando varios cánticos ofensivos contra el Sevilla FC. "Sevillistas, hijos de puta"; "Llega la peste, llega el sevillista con esos cuernos que saltan a la vista"; "El sevillista, hijo de puta, su puta madre por el coño lo disfruta" y "El año que viene quemamos el Pizjuán" fueron algunas de las lindezas que se oían durante la masiva celebración desatada por las calles de la capital costasoleña en la noche del pasado lunes día 22 de junio con motivo del ascenso a Primera.

No sólo fue cosa de Chupe. Generalmente, los insultos los arrancaban las eufóricas hordas de aficionados malaguistas y algunos jugadores -muchos con evidentes síntomas de haber regado en exceso su alegría- se dejaron llevar. En las diversas imágenes que circulan se ve a jugadores como Eneko Jauregi, Dani Sánchez, Ramón Enríquez, Julen Lobete, Adrián Niño o Álex Pastor.

No obstante, el caso más llamativo es de Chupe debido a que recaló en la cantera del Sevilla FC con sólo 11 años, del Séneca CF, y vistió de blanquirrojo hasta los 16, cuando regresó al club cordobés antes de pasar por el juvenil del Sán Félix y de firmar por el filial del Málaga CF en 2022.

Para rematar la historia viral, el exsevillista Chupe se cuela en la agenda del Real Betis

Con contrato en vigor en el Málaga CF hasta el 30 de junio de 2029 y con un valor de mercado que no para de crecer -Transfermarkt le tasa en 6 millones de euros tras su gran temporada-, la guinda de este morboso pastel podría ponerla un hipotético fichaje por el Real Betis que haría que esa prometida visita al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con 'intenciones pirómanas' no fuese como blanquiazul sino para disputar El Gran Derbi como verdiblanco.

No obstante, por el momento esa posibilidad no sale del terreno de la mera especulación. Según la información que maneja ESTADIO Deportivo, la dirección deportiva que dirige Manu Fajardo le monitoriza desde hace mucho tiempo por su interesante proyección, pero no ha movido ficha alguna para hacerse con su fichaje.