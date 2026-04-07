García Pimienta sigue viendo la botella nervionense medio llena: "Estábamos a un punto de la Europa League"

El preparador catalán cree que "los objetivos cambian" sobre la marcha justo antes de una racha de cuatro derrotas seguidas letal para sus intereses en la que "el equipo estuvo tan cerca de ganar como de no hacerlo"

"Cuando tienes la sensación de que no va a ir bien es mejor decir que no. No es fácil, te viene un Primera o un equipo de Europa y decir que no a veces es complicado. Cuando me llamó el Sevilla FC y tuve la conversación con Víctor Orta y el presidente, tuve claro que lo que me estaban proponiendo encajaba con mi manera de entender el fútbol. Entonces, te das cuenta cuándo es el momento", explicaba este martes Xavier García Pimienta, ex técnico nervionense, en 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca, donde mantiene su versión acerca de su etapa en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la 24/25, interrumpida a falta de siete jornadas para que Joaquín Caparrós sellara la permanencia.

"Es lo que te digo. Cuando me reúno con el Sevilla, ellos vienen a buscar al García Pimienta que viene de Las Palmas y anteriormente del Barça B. Hay conocimiento del perfil de entrenador y de cómo juegan mis equipos. Cuando me explican el proyecto, ellos quieren que lo entrene yo", añade el catalán, que también cree que hubo una planificación correcta: "Había perfiles. Se ficha a Saúl Ñíguez, que es otro perfil, pero es un jugador con experiencia internacional; a Lucien Agoumé, que tiene un gran potencial, o a 'Peque' Fernández, con perfil asociativo. Lo claro que tiene el Sevilla que viene a por mí es lo que me hace pensar que estaba capacitado. Y también es cierto que los jugadores compran la forma de entrenarse cuando empezamos".

Y, encima, percibió desde el principio la confianza tanto del consejo de administración encabezado por Del Nido Carrasco como de su dirección deportiva, hasta el punto de que le ofrecen la ampliación de contrato en la quinta jornada, cuando llega el primer triunfo, de manera un tanto sorpresiva: "Lo de la renovación es a finales de septiembre, ya que creo que en esos meses nos ven trabajan y dicen 'hostia, vemos que este proyecto puede tener continuidad'". Para desgracia del propio García Pimienta y de los dirigentes sevillistas, la apuesta resultó fallida de nuevo y, pese al cambio en el banquillo, el equipo terminó salvándose por un solo punto.

Un cambio de exigencia que se pagó caro: de la permanencia a Europa

"El equipo empieza de aquella manera en ese proceso de adaptación, pero llegamos a la jornada 27ª y estamos empatados a puntos con los de los puestos de Conference y a un punto de la Europa League. Ahí llega la sensación de que los objetivos cambian un poco. Luego viene un calendario complicado, pero, al final, creo que el trabajo está ahí y me siento orgulloso de los jugadores. Naturalmente, después en el fútbol ganas o no ganas. Y, en esas cuatro jornadas que perdimos, el equipo estuvo tan cerca de ganar como de no hacerlo. No tuvimos esa fortuna, porque sólo con algunos puntos más habría sido otra situación. Quedaban once jornadas todavía. Se cambia la situación, objetivos, y esto forma parte del fútbol", sentencia 'Pimi'.