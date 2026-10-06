Julio Díaz, quinto fichaje del Sevilla, revela su fuente de inspiración: "Mi abuelo fue mi entrenador desde pequeñito y venía a todos los partidos con un bombo; lucho por el"

El lateral madrileño asegura que no se esperaba la llamada del Sevilla y que cuando salta al campo siente la esencia del club campeón que conoció en su infancia, a la par que destaca el rol fundamental de su abuelo en su carrera

Julio Díaz no dudó ni un segundo cuando recibió la llamada del Sevilla para convertirse en el quinto fichaje sevillista y, aunque todavía no ha disfrutado de continuidad, está convencido de que acertó tras vivir el ambiente en Nervión y sentir que la esencia del gran Sevilla sigue viva.

"Al final vienes al Sevilla campeón no sé cuántas veces de Europa League, club grande de España y muy reconocido en Europa. No ha habido mucho cambio, esa esencia, por muy mal que hayan estado las cosas, no se pierde. Es el Sevilla, llegas el fin de semana al estadio y están 40 y tantas mil personas animando. Llegas con el bus y el ambiente es espectacular y acaba el partido y sigue estando la gente. Es imposible quejarte de esto", explicó en 101 TV el joven lateral izquierdo, que creció entre títulos nervionenses y considera inspirador a aquel Sevilla.

"No me esperaba la llamada del Sevilla"

"Los recuerdos que tengo era cómo competía, que es lo que intentamos hacer nosotros hasta el día de hoy y obviamente lo que pide el míster. Tú veías a ese Sevilla y era competir, maldad, ganar duelos y así venían los resultados. Aquel Sevilla campeón es en el que cada equipo debería inspirarse. Tenemos la referencia de Jesús Navas, capitán muchos años, en la selección española… es el jugador en el que todos nos queremos transformar aquí", indicó el madrileño, que, por estas razones, dio un 'sí' inmediato.

"Me llamó el Sevilla y no me lo esperaba. Un grande de España y de Europa, con muchos títulos, y al final es una opción que nunca puedes rechazar. Me llamaron José Ignacio y el presi a última hora del fin de semana porque yo estaba concentrado en pretemporada, y en cuanto colgamos la llamada, llamé a mi agente, Dani Cordero, y le dije que había que ir sin pensarlo", explicó, que se refirió a su adaptación.

Su adaptación y la relación con García Plaza

"Al principio, cuando es la primera vez que sales de casa, siempre piensas que es complicado dejar atrás a la familia, los amigos y todo. Pero la verdad es que desde el primer día que pisé Sevilla, los compañeros, la gente, el cuerpo técnico y los trabajadores te hacen todo mucho más fácil para poder estar aquí", comentó.

Además, alabó el trabajo de García Plaza, al que no le pone trabas pese a que lo mantiene en un segundo plano, y revela quién es el compañero con el pasa más tiempo. "No tengo ningún pero. Es un gran entrenador que te exige dar el 100% e incluso más. Tiene mucho compromiso, mucha garra y es lo que nos intenta trasladar, que no demos una pelota por perdida y juguemos con todo. Si compites día a día, el equipo cada vez va a ir mejor", apuntó Díaz, que está integrado en el vestuario.

"Es un equipo bastante joven, a pesar de que hay gente veterana como el capitán Gabi y Kike que, aunque sea joven, es un referente en el vestuario y en alguien que te debes fijar porque siente bastante los colores y lleva mucho tiempo. Juan Iglesias es con el que más cercano estoy, el que más me ayuda y también tiene mucha experiencia", apuntó.

La figura fundamental de su abuelo

Por otro parte, resaltó con emoción la importancia de su abuelo en su incipiente carrera como futbolista. "Para mí es como mi padre, es el referente de la familia y por el que vengo día a día a luchar para que esté orgulloso de su nieto mayor. Es el que me acompañó desde pequeñito, el primero que confió en mí y el que más lo hizo cuando la cosa se puso difícil", contó el lateral, que celebra que se haya hecho sevillista: "Siempre ha estado muy ligado al fútbol y ahora es un sevillista más. Fue mi entrenador desde pequeñito y luego venía a todos los partidos con un bombo a animar en los torneos. Está allí con mis hermanos, pero cada vez que puede, viene a ver al equipo".