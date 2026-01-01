La Junta de Andalucía facilitaría que Sevilla y Betis compartiesen estadio, pero la realidad y los plazos dicen otra cosa

La consejera de Cultura y Deporte buscaría "la fórmula para la convivencia de ambos clubes" llegado el caso y abre las puertas al Sevilla: "A su casa vienen"

"Buscaríamos la fórmula para la convivencia; para eso estamos las administraciones, para ayudar. A su casa vienen". Así tendía la mano la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en 'ABC de Sevilla' a un posible 'Comunale de La Cartuja' durante la temporada 27/28 en el que jugaran y coexistieran tanto su actual ocupante, el Real Betis, como el Sevilla FC. Y es que Patricia del Pozo no cree que hubiera mayores problemas para el traslado de los nervionenses mientras aún están allí los heliopolitanos, si bien reconoce que no ha habido contactos todavía con la entidad presidida por José María del Nido Carrasco, ni siquiera una consulta o reserva del espacio para el futuro. "Lo más importante que necesitamos ahora mismo es integrar el estadio más en la ciudad. No sólo para el Betis, que se encuentra ahora en casa, sino para que todo el mundo tenga facilidades para ir", apunta la política popular.

Para ello, la Junta, que ha invertido un total de 15 millones de euros y prevé aportar 9,5 más, destinará cinco millones de euros para la zona interior del recinto con el objeto de reformar algunos baños, pasillos y vestuarios, además de otro millón que se destinará íntegramente para la iluminación y la eficiencia energética, mientras que los 3,5 restantes servirán para mejorar los accesos exteriores. El ente autonómico está en conversaciones con Hacienda, Fomento, el Ayuntamiento de Sevilla y el de Santiponce para acometer la urbanización del entorno con la idea de que se genere actividad económica para aumentar los ingresos de las instalaciones y, así, amortizar toda la inversión que se realice para este espacio. El objetivo final es que el Estadio de La Cartuja sea capaz de autofinanciarse, bien mediante una colaboración público-privada o mediante otro tipo de fórmulas, aclara la misma fuente.

El Betis no paga un arrendamiento en exclusividad, aunque calcula que se irá antes de que llegue el Sevilla

Desde el Real Betis, pese a que su presidente Ángel Haro recelaba de la posibilidad de compartir el Estadio de La Cartuja con el Sevilla FC, desvelan a ESTADIO Deportivo que no cuentan como tal con un arrendamiento en exclusividad del recinto, que, por ejemplo, ha seguido celebrando otros eventos deportivos (la final de la Copa del Rey, renovada por tres años más) y extradeportivos (como conciertos y ferias de muestras). Lo que sí incluía el contrato firmado por las administraciones, que supone un desembolso superior a un millón de euros anuales, es la posibilidad de ampliarlo de dos a tres temporadas, con fecha límite el 30 de mayo de 2028, como así ha ocurrido. Además, desde la Sociedad Estadio Olímpico han tenido la deferencia de fijar las actuaciones en parones de selecciones, haciéndose cargo, si hiciera falta, del mantenimiento o la reparación del césped.

De todas maneras, los actuales moradores del recinto colindante con Santiponce no creen que vaya a producirse la coexistencia allí con el eterno rival. En primer lugar, entienden que la remodelación del Ramón Sánchez-Pizjuán en una parcela tan reducida como la actual puede suponer una inversión de 500-600 millones de euros, por lo que lo primero que tendrán que hacer en Nervión es buscar financiación, difícil en esas cantidades hasta para un hipotético nuevo dueño, pues ya tienen suscritos varios préstamos importantes con Golden Sachs. Por último, aunque se anuncia para el próximo verano la aprobación por parte del Ayuntamiento de Sevilla del Estudio de Ordenación (compensando el club a la ciudad con zonas verdes en la explanada junto a Gol Sur y la cesión de terrenos en la zona del Pítamo y locales comerciales o garajes) y el inicio de las obras en junio de 2027, el Real Betis cree, por su experiencia, que su vecino está como ellos hace 5-6 años, necesitando más tiempo para el resto de licitaciones y contrataciones, por lo que su hipotética mudanza no sería hasta la 2028/2029, ya con ellos de vuelta al Benito Villamarín y con los plazos para la última fase de remodelación de La Cartuja muy justos para llegar al Mundial de 2030.