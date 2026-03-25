Luis García Plaza: un experto en la zona peligrosa

El nuevo técnico del Sevilla llega con un extenso bagaje en situaciones parecidas a la que maneja el conjunto nervionense actualmente y en todas ellas salió victorioso y con resultados prometedores

El Sevilla se ha decidido finalmente por Luis García Plaza para sacar las castañas del fuego en este final de temporada que se ha puesto más complicado de lo esperado. Este miércoles ha vivido su primer entrenamiento y su puesta de largo como nuevo técnico nervionense y ha dejado claro su idea: trabajo y más trabajo. "Voy a intentar sobre todo dos cosas que tengo en la cabeza: mucha exigencia, pero también mucho cariño. Son las dos cosas que el equipo necesita", anunciaba el madrileño en su presentación.

Aunque es un nuevo volantazo de la directiva sevillista, todo apunta a ser una decisión acertada en su lucha por la permanencia. Si nos fijamos en las estadísticas del ex del Alavés, entre otros, los números auguran una salvación para el Sevilla. Cuenta con tres ascensos en su haber en España -Alavés, Levante y Mallorca- más otro en su estancia en China. Y en lo que respecta a la actual temporada, el dato más importante para el sevillismo es que jamás ha sufrido un descenso en su carrera en la élite. En el global de su etapa en LALIGA EA SPORTS cuenta con una media de 1,12 puntos por partido, lo cual aseguraría los 40 en esta temporada.

El estilo del nuevo Sevilla de Luis García Plaza

En cuanto al nuevo Sevilla que se puede esperar con el madrileño, no hay más que fijarse en su último proyecto con el Alavés. Su esquema será habitualmente un 4-2-3-1 o un 4-4-2 en su defecto. Un equipo sólido, como el mismo ha confesado en su primera toma de contacto con los medios: "Lo que quiero es que seamos un equipo competitivo". Un doble pivote de más trabajo y ayudas que con talento en la creación de juego y dominio del balón.

Su ataque se fundamentará en las bandas y en los centros laterales. En aquel Alavés, la función la cumplían a la perfección Carlos Vicente y Luis Rioja. En este Sevilla, jugadores como Oso, Vargas o Ejuke deberían ser sus estiletes para gobernar ese juego ofensivo. En la mediapunta buscará un perfil de centrocampista llegador con capacidad de trabajo. Un perfil como el de Sow o Peque puede ser el más atractivo para el míster. Y en punta lo ideal sería un delantero alto y potente para aprovechar ese juego por banda y los centros laterales, por lo que Akor Adams se adelantaría notablemente a Isaac Romero o Neal Maupay.

Casos similares que acabaron con éxito

La elección, además, recuerda a otros dos nombres de la última etapa sevillista que salieron bien y cumplieron sus objetivos. El primero de ellos es José Luis Mendilibar, que no sólo consiguió la permanencia del equipo, sino que levantó el último título europeo sevillista. El segundo es el de Quique Sánchez Flores, que revitalizó a un vestuario hundido y con muchos egos y logró una salvación cómoda, dejando una grata imagen en la afición sevillista. Entrenadores españoles, con un perfil acostumbrado a fajarse en la zona media-baja de la tabla y que no se complicaran con estilos alternativos de fútbol moderno. El tiempo dirá si Luis García Plaza consigue el objetivo de salvar la categoría con el Sevilla pero, a priori, su fichaje parece una decisión coherente y razonable, algo que no es muy habitual por Nervión últimamente.