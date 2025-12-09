Luuk de Jong, un ansiado regreso totalmente descartado: tampoco este enero

Imposible en verano por la oferta del Oporto, sus pocos minutos en tierras lusas despertó una mínima posibilidad que ha quedado cercenada por su grave lesión

Sonó con fuerza este verano, aunque desde su entorno se encargaron de desmentir contactos serios para su regreso al Sevilla FC. Finalmente, Antonio Cordón fichó a Alexis Sánchez para acompañar arriba a Isaac Romero y Akor Adams, más allá de que el chileno esté ejerciendo sí ese rol de veterano, como el central César Azpilicueta, en una plantilla por lo demás bastante bisoña, aunque más bien como extremo o mediapunta. Para sorpresa de todos, el Oporto presentaba el mismo día de su puesta de largo grupal a Luuk de Jong, agente libre después de su exitoso retorno al PSV. A sus 35 años, el neerlandés seguía siendo una pieza apetecible, seguramente poco probable por temas económicos para el nuevo proyecto blanquirrojo, si bien en Nervión pensaron jugar en algún momento la carta de la nostalgia, dado que el de Aigle habló siempre mucho y bien de su paso por el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2026 y un segundo año opcional con los 'Dragoes', su aterrizaje en Portugal no estaba yendo tan bien como ambas partes esperaban. Un solo gol en siete apariciones, con apenas 288 minutos en su haber, hicieron concebir alguna esperanza en su antiguo equipo, reactivándose esta semana los rumores de una ofensiva invernal, habida cuenta de que, a falta de confirmación, el nigeriano se marchará el próximo lunes con su selección para preparar una Copa de África que le podría mantener fuera hasta la segunda quincena de enero, amén de que el otrora 'Niño Maravilla' no está encontrando su sitio y que el canterano está sancionado también la próxima jornada, sin un rendimiento hasta el momento que invite a la esperanza.

Está "devastado" y, según algunas fuentes, se plantea la retirada

Ya no será posible acometer una hipotética vuelta de Luuk de Jong, que ya había arrastrado problemas en la rodilla izquierda durante dos meses y medio tras un amistoso a puerta cerrada en septiembre contra el Lusitania de Lourosa, aunque acaba de recibir la peor de las noticias, que, incluso, podría hacerle plantearse la retirada. "He sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior. Estoy devastado. Tras meses de trabajo duro y entrenamientos para volver a ayudar al equipo y a este maravilloso club, el FC Oporto, duele profundamente verme otra vez alejado de los terrenos de juego. Afrontaré este reto con todas mis fuerzas, decidido a regresar aún más fuerte, tanto física como mentalmente", escribía en sus perfiles oficiales de las redes sociales el gigante holandés hace unos días. Había sumado minutos contra el Sintrense, el Niza y el Estoril Praia, aunque un inoportuno golpe en la zona afectada terminó por romperle del todo.