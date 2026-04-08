Multa a tres clubes, entre ellos el Sevilla, por desobedecer a la Policía

Los nervionenses adelantaron la llegada del autobús del equipo al estadio el día del Alavés, por lo que no tuvo escolta de seguridad

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que deberá pronunciarse sobre los incidentes a la llegada de la expedición sevillista de Oviedo, ropone multas de 10.000 euros para Elche CF, Sevilla FC y Baskonia (de baloncesto) "por desobedecer las directrices de seguridad en los desplazamientos previos a sus partidos", así como declara de Alto Riesgo el Atlético de Madrid-Real Sociedad de la final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja de la capital hispalense.

El organismo conocido popularmente sólo como Antiviolencia aduce que la desobediencia de esos tres clubes provocó "situaciones de riesgo para los aficionados y para los propios componentes de los equipos" en recientes jornadas. Así, la entidad ilicitana es acusado de que su autobús, en la llegada al Martínez Valero para enfrentarse al RCD Mallorca el 21 de marzo, ignoró las instrucciones de la Policía y siguió las de "líderes de la peña ultra Joven Els" hacia un punto prohibido por donde bajaron los jugadores y el cuerpo técnico.

El Sevilla, por su parte, adelantó sin avisar su hora de salida de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios el 14 de febrero, antes de recibir en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Deportivo Alavés, por lo que el autobús debió circular sin la escolta preparada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ente público adscrito al Ministerio del Interior destaca que los ultras de Biris Norte sí conocían el nuevo horario y organizaron un recibimiento acorde al mismo, recoge la agencia Efe.

Seis bajas confirmadas para el Sevilla-Atlético de este sábado

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con dos partidos al jugador del CA Osasuna Asier Osambela por su expulsión en la última jornada, y con uno al colchonero Nico González y el sevillista Tanguy Nianzou, también expulsados, igual que ocurre con el técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone, y el zaguero nervionense José Ángel Carmona, ambos por acumulación de amonestaciones.

El extremo argentino del Atlético fue expulsado por una entrada sobre Lamine Yamal, "impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol", de acuerdo con el acta y tras una revisión del VAR, que cambió la segunda amarilla que le había mostrado inicialmente el colegiado Mateo Busquets. Como consecuencia del partido frente al Barça, los capitalinos perderán también la próxima jornada (31ª) ante el Sevilla por cumplimiento de ciclo a Koke Resurrección y el 'Cholo', que no se podrá sentar en el banquillo después de haber recibido una amarilla por encararse con Ferrán Torres, "sin llegar al insulto o la amenaza".

El Atlético tampoco tendrá en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán a su tercer entrenador, el argentino Hernán Bonvicini, a quien Disciplina castigó con dos partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. El acta del encuentro reflejó su expulsión por decir, "a voz en grito, 'es una vergüenza' al primer asistente".