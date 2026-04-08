El recuerdo de Javi Varas en la primera Europa League de Emery y su mensaje al Celta de Vigo: "Espero lo mismo"

El ex meta del Sevilla FC, que también pasó por el conjunto celeste como cedido, desea que los gallegos superen a un Friburgo al que él mismo se midió en la 13/14 y alcancen de ese modo las semifinales, donde podrían medirse con el Real Betis

El sevillismo asiste ahora desde la distancia a esas emocionantes rondas europeas en las que durante mucho tiempo su equipo fue protagonista. El rey de la Europa League se encuentra sumido en una crisis deportiva e institucional que amenaza con llevarle a Segunda división. Pero los recuerdos de tiempos mejores permanecen intactos en la memoria.

Es el caso de Javi Varas, que pudo vivir en primera persona el título conquistado en 2014, el tercero de los siete que lucen en las vitrinas del Sánchez-Pizjuán. El ex meta de Pino Montano regresaba de una cesión en el Celta de Vigo y jugó todos los encuentros de la fase de grupos, incluidos los dos triunfos ante el Friburgo (2-0 y 0-2), rival ahora de un conjunto gallego que busca las semifinales del torneo, en las que podría cruzarse con el Real Betis.

"Cuando supe que al Celta le tocaba el Friburgo, pensé en aquellos partidos míos, pero no sabía que no se habían enfrentado a ningún otro rival español", aseguró el ex cancerbero, ahora entrenador de porteros en el Sevilla C, en La Voz de Galicia, desde rememoró aquel duelo disputado en pleno mes de diciembre en tierras germanas.

Un secreto de su visita al Friburgo: "Estaba con fiebre"

"Recuerdo que jugué con fiebre, muy mermado, porque tanto Beto como yo estábamos enfermos. No es un campo muy grande, pero sí que es de esos que tienes a la gente muy encima, muy apretadito y con mucho público, como siempre en Alemania. Pero no tengo la idea de que empujaran mucho. Nosotros llegábamos con la clasificación conseguida y lo que nos jugábamos era el primer puesto. Las sensaciones de jugar en Europa siempre son bonitas y, además, ese año ganamos la UEFA y fue un año muy importante. Yo no venía jugando en Liga y me sentía importante en Europa, había jugado toda la fase", explicó el ex canterano sevillista, que también fue elegido por Unai Emery para los dieciseisavos ante el Maribor, si bien ya luego vio desde el banquillo el camino desde octavos hasta la final conquistada en Turín frente al Benfica.

Alaba el "juego alegre" del Celta de Vigo

"Ahora, para el Celta no es liguilla y al ser a vida o muerte, ya lo hace diferente. No tiene nada que ver, al ser una eliminatoria", añadió sobre el duelo de mañana jueves, en el que piensa que hay "motivos para ser optimistas" con respecto al pase del cuadro celeste, al que elogió. "La dinámica del equipo es buena. Aunque no consumo mucho fútbol, sí estoy atento al Celta y lo veo cuando puedo. Hacen un juego alegre, dinámico, que ha sorprendido a todos desde que Claudio debutó precisamente aquí, en Sevilla. Le ha dado personalidad al equipo, con mucho protagonismo de la gente de abajo, es de los equipos a los que gusta ver jugar por lo que propone. No es un equipo que especule. Es muy protagonista y, por suerte, lo que propone Claudio (Giráldez) se ve plasmado en los resultados, como se está viendo. Se nota que el futbolista cree en lo que él transmite. Es un reflejo de una buena generación de futbolistas y de un entrenador con una idea muy clara que ha sabido llevarla a los jugadores", destacó.

Una etapa "muy bonita" en Balaídos

"Espero que, como mínimo, ocurra lo mismo que en aquella temporada mía con el Sevilla", añadió Javi Varas, que recuerda con cariño su estancia en Vigo- "Siempre cuento que mi mujer salió de Sevilla llorando porque no quería irse y se fue de Vigo también llorando. Vivimos una etapa bonita que me hubiera gustado alargar, porque me sentí muy querido y también fue bien en lo personal. Hicimos muchos amigos con los que mantenemos contacto y seguimos yendo", desveló.

Elogia a Radu y se rinde ante Iago Aspas

Por otro lado, el que fuese también portero de la UD Las Palmas, el Valladolid, el Granada y el Huesca elogió el rendimiento de Ionut Radu, que le está "sorprendiendo", pues "desconocía su potencial". "Le le ha dado mucha seguridad a la línea defensiva, con algún error puntual, que es algo que en la portería siempre va a ocurrir", apuntó sobre el meta rumano, deteniéndose también en la figura de Iago Aspas, que firmó por el Sevilla FC el mismo verano que él hizo las maletas, aunque coincidió con el de Moaña en el Celta antes de fichar por el Liverpool.

"En aquella época, no podía imaginar que tuviera un futuro profesional tan largo, pero está claro que respira fútbol por los cuatro costados y eso lo mantiene ahí, dando siempre el 100 %, dentro de las limitaciones que pueda tener por la edad", sentenció.