El Sevilla estrecha lazos tras el cierre del mercado: peticiones a la Virgen de los Reyes y comida de confraternización

El club nervionense da oficialmente por inaugurada la temporada 2026/2027 con una tradicional visita a la Catedral de Sevilla y con un encuentro para hacer piña en el que sólo se ha echado en falta la habitual atención a los medios del presidente Del Nido Carrasco

Aunque LaLiga EA Sports tiene estas cosas y ya han transcurrido las tres primeras jornadas de la temporada 2026/2027, no ha sido hasta este miércoles 2 de septiembre cuando se puede dar oficialmente por inaugurado el nuevo curso. Ya con el mercado estival de fichajes cerrado hasta el 1 de enero y con los entrenadores teniendo por fin certeza de cuál va a ser la plantilla con la que tendrá que cumplir los objetivos. Como es tradición en el Sevilla FC, la campaña ha arrancado implorando ayuda divina para estar a salvo de las lesiones y para pedir que el equipo mantenga el nivel de los primeros choques.

Visita a Catedral de Sevilla y comida en familia para hacer piña

Así, a primera hora de la tarde de este miércoles, el Sevilla FC ha cumplido con su protocolaria visita a la Catedral de Sevilla para realizar una ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad hispalense y de su archidiócesis. "El Consejo de Administración, el cuerpo técnico y la plantilla al completo se han dirigido al templo metropolitano y han accedido a la Capilla Real", explica el club en un comunicado.

Tras posar para la habitual foto de familia, los dos primeros capitanes, Gabriel Suazo y Kike Salas, portaron el centro de flores para realizar, junto al presidente, José María del Nido Carrasco, y el técnico, Luis García Plaza, la ofrenda a la Virgen. "Una vez finalizado el acto, el grupo se dirigió al cercano Restaurante Robles Placentines para el almuerzo de confraternización, también habitual cada año por estas fechas de arranque de temporada", detalla el escrito publicado por los medios de la entidad.

Del Nido Carrasco mantiene su 'voto de silencio'

En el acto sólo se ha echado en falta que la tradición fuese completa y que el presidente atendiese a los medios de comunicación a las puertas del templo para valorar todo lo acontecido en el mercado estival de fichajes; sobre todo, teniendo en cuenta que no ha participado en la rueda de prensa que ha concedido el director deportivo, José Ignacio Navarro, unas horas antes de la visita a la Catedral de Sevilla.

Del Nido Carrasco tampoco ha intervenido en las ruedas de prensa de presentación de jugadores organizadas este verano y habrá que esperar a la puesta de largo de los tres últimos refuerzos -Félix Correia, Lucas Stassin y Youssouf Fofana- para saber el máximo dirigente nervionense rompe este silencio.

No obstante, la primera experiencia con JIN como director deportivo ha sido más que satisfactoria; con meritorios datos muy bien valorados a nivel interno por la entidad y con un gran sabor de boca generalizado en la afición sevillista con la traca final del último día de la ventana de transferencias. El director deportivo seguía pendiente de su teléfono, atento a la llegada de su fichaje sorpresa y de las operaciones que aún mantiene abiertas.