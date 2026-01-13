Suazo reaparece bajo la tormenta a la espera de Vargas

El internacional suizo trabaja parcialmente durante la sesión de recuperación y podría ser la gran novedad ante el Elche el lunes de semana que viene

La primera plantilla del Sevilla FC celebró este martes una sesión de recuperación tras la derrota de la noche anterior ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, entrenamiento de carácter más liviano en el que los que jugaron como titulares frente al cuadro vigués se ejercitaron mayoritariamente en el gimnasio del Estadio Jesús Navas, mientras que el resto se exprimía con una intensidad mayor sobre el césped del campo principal de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. La gran noticia en este último grupo fue la reaparición de Gabriel Suazo, renqueante del sóleo de la pierna izquierda. El mismo que se lesionó en vísperas de El Gran Derbi del 30-N y del que recayó unos días después de reaparecer (una hora) en el Santiago Bernabéu.

El internacional suizo se volvió a lastimar el mismo músculo durante el parón navideño y, si bien se perdió los duelos ante el Levante UD y la escuadra gallega, todo apunta a que podría reaparecer el lunes 19 de enero en Elche. De momento, el lateral zurdo realizó trabajo parcial y seguramente no pare pese al descanso general este miércoles para el retorno grupal ya el próximo jueves, como ocurre con el resto de tocados, casos de César Azpilicueta y Alfon González, igualmente dañados en la parte posterior de sus pantorrillas derecha e izquierda, respectivamente. Marcao Teixeira, por reparto de cargas al tener que cumplir aún cuatro partidos más de sanción, estará unos días haciendo un plan personal, al tiempo que Tanguy Nianzou volvió sin recaídas ni otras dolencias en el tramo final del choque de este lunes.

Dedos cruzados con la 'nueva' lesión de Rubén Vargas

El atacante del Sevilla FC Rubén Vargas se sometía este martes, una vez hubo bajado un poco la inflamación de la zona afectada, a las pruebas médicas que van a determinar el alcance de su recaída, tras tener que retirarse a los seis minutos de volver a jugar medio y medio después de romperse en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Las primeras exploraciones hablan de un nuevo problema en el bíceps femoral izquierdo, quedando todos a la espera de la magnitud de la recidiva. En su comparecencia posterior, Matías Almeyda se lamentaba del infortunio del suizo con ascendencia dominicana, confiando en que hubiera parado a tiempo y sufriese una elongación (parece casi imposible que se queda en sobrecarga) o una microrrotura para que su ausencia no pase de unas pocas semanas.