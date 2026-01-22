Tres regresos importantes en una sesión con la presencia de Nico Guillén

Akor Adams, Ejuke y Sow regresan con el grupo tras ausentarse el pasado miércoles, en una sesión que ha contado con la presencia de Nico Guillén

El Sevilla FC ya prepara un importantísimo duelo frente al Athletic Club, un partido que puede servir para empezar a catapultar a un equipo que hasta hace nada veía como los puestos de descenso se acercaban de forma peligrosa. El partido contra el Elche CF, cuando todo apuntaba a una nueva derrota del equipo hispalense, acabó apareciendo Akor Adams, que logró un doblete para acabar rescatando un punto de un campo complicado como es el Martínez Valero. LaLiga está, como se dice de forma vulgar, "barata". Y tres puntos son capaces de acercarte a puestos altos o empezar a alimentar los fantasmas. Es por ello que los sevillistas esperan poder encontrar una senda positiva para perseguir metas distintas.

Todo esto dentro de un mercado de invierno que, lejos de ser prolífico para los nervionenses, casi que se está convirtiendo en un calvario. Dos salidas son los únicos movimientos que se contabilizan en un periodo donde es más que necesario aportar savia nueva a la plantilla, y para eso hay que vender. Sin embargo, con la opción de Vargas casi descartada, el siguiente nombre que podría provocar cierto movimiento del avispero sería Juanlu Sánchez, que tiene a importantes equipos detrás como Nápoles o Everton, tal y como adelantamos en ESTADIO Deportivo.

También se mira a la cantera, que ha recibido dos noticias importantes, cada una en un sentido distinto. En el apartado de salidas, Alexis Ciria es el canterano que apunta a salir rumbo al Real Madrid, dejando a la Carretera de Utrera sin una de sus promesas. Aunque, siempre en el oasis, se puede encontrar esperanza. Y es que Nico Guillén, que ya tiene acordada su renovación tal y como adelantó Zona Mixta, es uno de los principales argumentos para poder creer en el talento presente en los escalafones inferiores nervionenses.

Ahí es donde radica la noticia de hoy, ya que al onubense se le ha visto entrenando en la sesión del primer equipo, aunque dentro del grupo de los jugadores de la cantera hispalense. Esta imagen gana peso tras las noticias que se conocieron en estos días sobre su renovación, por lo que habrá que esperar el papel que tiene. También han aparecido los dos nigerianos, tanto Akor Adams como Ejuke, por lo que se suman ya de forma oficiosa al primer equipo. Otro de los que también ha aparecido hoy es Djibril Sow, que no se ejercitó ayer por motivos personales.

Estos nombres reducen la lista de bajas del equipo hispalense, quedando conformada la misma por Marcao, Alexis, Azpilicueta, Vargas, Alfon, Nianzou y Januzaj. Con todos estos condicionantes prepara el Sevilla FC un duelo vital para sus intereses.