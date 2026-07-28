El trabajo oculto de un recién ascendido a Segunda RFEF: el caso del CP Mijas Las Lagunas

El club mijeño ha subido de categoría y ya se ponen manos a la obra con trabajos en el organigrama de la entidad y obras en las instalaciones. ESTADIO Deportivo ha hablado con su presidente, José Manuel Quero, que nos ha destacado los cambios más urgentes: "La federación te exige mínimo tres accesos a las instalaciones"

El CP Milas Las Lagunas logró un ascenso histórico a Segunda RFEF la pasada campaña, acabando la temporada en la primera posición con 66 puntos. El equipo mijeño dio un golpe sobre la mesa y se impuso ante otros grandes equipos de Andalucía como el Motril, Torre del Mar, Arenas Armilla o incluso el Churriana de la Vega. Tras ello, es momento de trabajar y poner todo a punto para una nueva y exigente temporada.

Son muchos los cambios que debe hacer el CP Mijas Las Lagunas tras consumar su ascenso a Segunda RFEF. Por ello, ESTADIO Deportivo ha querido hablar con su presidente, José Manuel Quero, para conocer más a fondo las modificaciones que se han llevado y se están llevando a cabo dentro del club, como en el propio staff técnico o en las instalaciones: "El salto a Segunda RFEF ya es diferente y te piden un aforo mínimo".

El presidente del CP Mijas Las Lagunas: "En principio el campo está disponible para jugar"

Una de las claves está en el aforo del Estadio Juan Gambero Culebra. Su presidente confirma la situación en estos momentos: "El aforo mínimo está situado en 3.000 asientos. Nosotros no lo cumplimos, pero tampoco hay una exigencia severa en este primer año para cumplirlo. Tenemos que ponernos un poco las pilas desde el club y en colaboración con el Ayuntamiento para intentar solventar el tema del aforo. Son temas que se pueden solucionar y que no nos van a prohibir en principio competir en nuestro campo y estamos tranquilos".

Sin embargo, la liga empieza en septiembre, por lo que desde el club trabajan cada día en poder tener todo listo para el debut en Segunda RFEF, ante el Atl. Paso. Otra de las preocupaciones en el CP Mijas Las Lagunas es la sede para jugar la Copa del Rey: "Con esos partidos sí que estamos un poco preocupados por el tema del aforo, porque sí te condiciona un poquito más".

José Manuel Quero: "Creo que vamos a ser el equipo de la categoría que menos abonados tenga"

Además, los cambios en las instalaciones no serán los únicos en el club, ya que el staff técnico tendrá ligeras modificaciones con motivo del ascenso a Segunda RFEF: "Se han incorporado algunas figuras más. Nuestra productora propia también ha crecido porque como habéis visto en este mundo del fútbol y de estas competiciones a este nivel, nada más con los equipos a los que nos vamos a enfrentar...pues creo que debemos tener una productora propia que vaya con nosotros de la mano a donde quiera que vayamos".

El presidente del CP Mijas Lagunas apunta que el club "será el equipo de la categoría que menos abonados tenga, pero lo tendremos que suplir con otras facetas. Para ello estamos trabajando mucho el ámbito del patrocinio, privado, y a seguir trabajando día a día porque no nos podemos quedar atrás".

José Manuel Quero: "Este año te obligan a tener 14 fichas profesionales y pagar un canon de 3.100 euros por cada una"

José Manuel Quero comentó las ayudas que recibe un club como el Mijas Las Lagunas que ha ascendido a Segunda RFEF procedente de la federación: "El año pasado en Tercera RFEF, hablamos de una ayuda de en torno a 45.000 euros. Este año ya te obliga a tener 14 fichas profesionales, nos obliga a pagar un canon por cada ficha profesional de 3.100 euros, que antes no era obligatorio en Tercera RFEF"

A pesar de ello, el presidente de Las Lagunas afirma que "es verdad que las ayudas se doblan, estamos hablando de ayudas entorno a 80-100.000 euros, pero en realidad, nada más que con las licencias y los salarios de algunos jugadores que van a tener la ficha profesional que nos obliga la federación, pues prácticamente te dura para poco".

La entrada al campo, necesidad prioritaria de cambiar: los accesos y el ticketing

Una de las ideas desde el CP Mijas Las Lagunas era cambiar el formato de entrada al campo. José Manuel Quero ha destacado la importancia de tener el control en Segunda RFEF, ya que el colegiado puede llegar a pedir el número de personas que hay en la instalación. Por ello, en el club han contratado "a una empresa, una plataforma dónde generamos todas las entradas online con código QR y eso nos da 'in situ' en cada momento saber cuántas personas han accedido al campo"

José Manuel Quero añade que "se pondrá a disposición depende del rival visitante que vaya a venir para destinar entradas al equipo visitante. Nosotros no somos un club con muchos abonados ni mucho aforo, con lo cual tenemos que vivir también de la taquilla para respaldar el proyecto deportivo y con una empresa de seguridad que controle el aforo, el acceso y todo".

Los planes del CP Mijas Las Lagunas para mejorar los accesos y la exigencia de la 2º RFEF

Los accesos serán importantes y necesarios mejorarlos en el CP Mijas Las Lagunas. El Estadio Juan Gambero Culebra cuenta actualmente con un acceso, por lo que se deberán de habilitar dos más, que son tres los que piden la federación en Segunda RFEF: "Podemos habilitar un segundo acceso por el medio del campo, que ahí sería la idea que entraran los jugadores y el trío arbitral. El acceso principal, que ahora está de obras, hemos incidido mucho en las reuniones que hemos tenido con el Ayuntamiento que intenten acelerar lo máximo posible".

El presidente del CP Mijas Las Lagunas cuenta con un plan B en caso de no cumplir con el objetivo: "Si llegado el momento es imposible por el tema de obras pues tendremos que hacer un plan de acceso, un plan de evacuación cumpliendo los horarios determinados en donde se informará tanto a la afición nuestra como a la visitante de los horarios de acceso y demás que habrá que cumplir, que si no, te podrás quedar fuera".