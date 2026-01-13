Acuerdo encaminado: Vélez y Almería cerca de cerrar el fichaje de Robertone

Vélez Sarsfield está a punto de concretar el regreso de Lucas Robertone, quien volverá desde España para reforzar el mediocampo del Fortín en una operación clave del mercado argentino

Vélez Sarsfield está muy cerca de concretar su primer refuerzo del año y todo apunta a un regreso cargado de simbolismo. El club de Liniers avanzó decisivamente para cerrar la vuelta de Lucas Robertone, mediocampista surgido de sus divisiones inferiores, que retornará desde la UD Almería tras seis temporadas en el fútbol español. La operación se encamina a resolverse mediante un préstamo por 18 meses, con una opción de compra que ronda los 2,8 millones de dólares.

Acuerdo encaminado tras largas negociaciones

Las conversaciones entre ambas instituciones no fueron sencillas ni rápidas. Desde el pasado verano, Vélez había manifestado su interés por repatriar al volante entrerriano, pero recién en las últimas horas las partes lograron un acuerdo verbal que dejó el pase prácticamente cerrado. El entendimiento contempla una cesión remunerada y una cláusula de compra que podría transformarse en obligatoria al finalizar el préstamo.

Desde Almería confirman que Robertone será una de las próximas salidas oficiales del club, que atraviesa un proceso de reestructuración deportiva tras el descenso y la actual disputa de la Segunda División española.

Despedida silenciosa en Almería

El mediocampista de 28 años ya comenzó a cerrar su etapa en el conjunto andaluz. En los últimos días no se entrenó con normalidad debido a molestias en el tendón de Aquiles, pasó por la revisión médica y aprovechó para despedirse de compañeros y empleados del club. Aunque la documentación aún debe intercambiarse formalmente, el acuerdo está sellado y su salida es inminente.

Robertone se marchará del Almería tras cinco temporadas y media, un ciclo en el que fue protagonista, especialmente durante el histórico ascenso y el posterior debut del club en Primera División.

De pieza clave a pérdida de protagonismo

El paso del tiempo cambió el escenario. Luego del descenso del Almería, el futbolista perdió continuidad y dejó de ser prioridad para el cuerpo técnico encabezado por Rubi. En la presente temporada apenas sumó tres partidos oficiales, un contexto que aceleró su deseo de regresar a la Argentina para reencontrarse con su mejor versión futbolística.

El club español había invertido en 2020 una cifra cercana a los 6,5 millones de euros para quedarse con su pase, pero hoy ambas partes coinciden en que el ciclo estaba cumplido.

El regreso a casa y el respaldo del cuerpo técnico

En Vélez, la llegada de Guillermo Barros Schelotto fue determinante para impulsar la operación. El entrenador apuesta a recuperar al Robertone que brilló en Liniers, un mediocampista con buen pase, llegada al área y capacidad para manejar los tiempos del juego.

La dirigencia considera la operación estratégica, ya que se trata de un futbolista que conoce el club, tiene experiencia internacional y aún se encuentra en plena madurez deportiva.

Números que respaldan su carrera

Formado en el Fortín, Robertone disputó 73 partidos con Vélez, anotando 12 goles antes de emigrar a Europa. En Almería, acumuló 155 encuentros oficiales, con 11 tantos y 23 asistencias, consolidándose como uno de los nombres importantes del plantel durante varias temporadas.

Si bien en los últimos meses su protagonismo fue limitado, desde ambos clubes destacan su profesionalismo y compromiso hasta el final.

Competencia descartada y regreso confirmado

En este mercado, Robertone también fue sondeado por otros clubes del fútbol argentino como Independiente, Boca y River, aunque ninguna de esas gestiones prosperó. El deseo del jugador fue claro desde el inicio: volver a Vélez y jugar cerca de su familia.

Salvo contratiempos administrativos, el mediocampista iniciará en breve su segundo ciclo en Liniers, transformándose en la primera incorporación del Fortín para una temporada en la que el club busca recuperar protagonismo y competitividad.