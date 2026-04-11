Corberán, dolido tras la derrota: "El resultado es totalmente inmerecido"

Corberán lamenta la falta de eficacia del Valencia y considera injusta la derrota ante el Elche

Corberán repasa en rueda de prensa la derrota ante el ElcheImago

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, compareció tras la derrota frente al Elche CF con un mensaje claro: el resultado no refleja lo visto sobre el terreno de juego. El entrenador valencianista se mostró frustrado por la falta de eficacia de su equipo, convencido de que hicieron méritos suficientes para llevarse el triunfo.

"El resultado es injusto"

Corberán defendió el rendimiento de sus jugadores, asegurando que el equipo firmó un partido competitivo, especialmente en la segunda mitad. Según su análisis, el Valencia fue superior en muchos tramos, pero la falta de acierto en los metros finales terminó penalizando.

El entrenador insistió en que la derrota deja una sensación amarga, ya que considera que el equipo generó suficientes oportunidades como para cambiar el signo del encuentro.

La acción clave que marcó el partido

Uno de los momentos más analizados fue la jugada que dio lugar al gol del Elche. Corberán reconoció que su equipo no supo gestionar esa situación: ni detuvo el juego ni cometió una falta táctica que frenara la acción.

Ese error permitió que Lucas Cepeda aprovechara la oportunidad para marcar el único tanto del partido, una acción que terminó siendo decisiva.

Dominio sin premio

El técnico destacó que su equipo fue creciendo con el paso de los minutos. Aunque el inicio fue más equilibrado, el Valencia logró generar ocasiones claras antes del descanso y, sobre todo, tras la reanudación.

En la segunda parte, los visitantes protagonizaron un asedio ofensivo, pero se toparon con un inspirado Matías Dituro, que sostuvo al conjunto ilicitano con intervenciones de gran nivel.

Decisiones tácticas y cambios

Corberán también explicó sus decisiones desde el banquillo, como la sustitución de Sadiq. El entrenador consideró que era el momento adecuado para modificar el ataque, apostando por nuevas alternativas ofensivas que mantuvieran la presión sobre la defensa rival.

Además, valoró positivamente la aportación de los jugadores que ingresaron en la segunda mitad, destacando su implicación y energía.

Un rival con identidad

Sobre el Elche, el técnico reconoció sus virtudes, señalando que se trata de un equipo con una idea clara de juego y que sabe competir bien en este tipo de encuentros.

A pesar de ello, reiteró que su equipo tuvo el control en muchas fases del partido y que la diferencia estuvo en la efectividad.

La permanencia, objetivo inmediato

Más allá del resultado, Corberán fue claro respecto a la situación del equipo en la clasificación. Con 35 puntos, considera que todavía no hay margen para la tranquilidad y que será necesario seguir sumando para asegurar la permanencia en la LaLiga EA Sports.

El entrenador subrayó la importancia de mantener la concentración en el corto plazo y no perder de vista el objetivo principal: garantizar la continuidad del club en la máxima categoría.

Sensación de oportunidad perdida

La derrota deja al Valencia con la sensación de haber desaprovechado una ocasión clave para distanciarse del descenso. El equipo mostró intensidad, generó ocasiones y compitió, pero la falta de acierto volvió a ser determinante. Corberán, aunque dolido, confía en que el equipo sea capaz de transformar estas sensaciones en resultados positivos en las próximas jornadas.