Fran Navarro, goleador en Portugal, abre la puerta a fichar por el Valencia: "No lo descarto"

El que fuera canterano del Valencia, a sus 27 años, atraviesa el mejor momento de su carrera deportivo en el Sporting de Braga de la liga de Portugal en donde esta temporada ya ha marcado un total de 9 goles en 33 partidos oficiales

No todos los canteranos terminan teniendo sitio en el Valencia CF. Es por ello que muchos deben hacer las maletas y marcharse para tener una buena carrera deportiva. Uno de ellos es Fran Navarro que a sus 27 años está en el mejor momento futbolístico de su vida ya que está brillando en el Sporting de Braga de Portugal en donde está marcando goles. A pesar de que en el país vecino ha encontrado su sitio, Fran Navarro está abierto a fichar por el Valencia CF en un futuro no muy lejano.

Fran Navarro, canterano del Valencia CF y ahora delantero del Sporting de Braga, ha manifestado que no descarta fichar por el Valencia CF. "Claro que sí, Valencia es mi casa. Toda mi familia es del Valencia, mis amigos... Me hubiera gustado jugar en Mestalla y, si te digo la verdad, no lo descarto. Sería bonito jugar en el Valencia y que todos mis amigos y familia estén ahí en la grada", ha asegurado en una entrevista en Marca.

A sus 27 años, Fran Navarro está jugando a un gran nivel en el Sporting de Braga en el cual ha marcado 9 goles en los 33 partidos y 1.702 minutos que ha disputado hasta el momento en esta temporada. Su incorporación no estaría fácil para el Valencia CF ya que el delantero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 y el Sporting de Braga no está por la labor de venderlo después de haber invertido en su fichaje unos 3 millones de euros el pasado verano.

Fran Navarro encuentra su sitio en Portugal

Fran Navarro ha explicado su trayectoria en Portugal. "Son sitios diferentes, pero desde que llegué a Portugal he sido muy feliz, ya sea con momentos más o menos buenos. En Gil Vicente jugué mis dos primeras temporadas en Primera división e hice historia. Tengo un recuerdo muy bonito. Di un paso muy grande yendo a Oporto. Es cierto que no jugué tanto como quería, pero sabía que había muchísima competencia. Pude, eso sí, debutar en Champions League. En Braga también me gustaría jugar más, pero tenemos muchas competiciones hay que estar ahí. Al final todos somos importantes y, personalmente, estoy en buen momento. Llevo nueve goles y espero que sean muchos más".

Por último, Fran Navarro ha explicado que su apodo, El Toro, se lo pusieron en la cantera del Valencia CF. "Me lo pusieron en el juvenil de Valencia. Incluso antes. Me lo puso el padre de un compañero mío, Fran Villalba, que está ahora en México. Le hizo gracia la manera en que iba por los balones, cómo presionaba... Ahí se quedó y hasta el día de hoy".