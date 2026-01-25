La llegada Unai Núñez no frena a Eray Cömert: "Llevaba tiempo esperando la oportunidad"

El central helvético regresó a la titularidad por los problemas en la defensa del Valencia, firmó un gran partido y anotó un gol

El Valencia respira tras la victoria balsámica que logró frente al Espanyol en los últimos minutos de partido. El cuadro de Carlos Corberán sale del descenso y gana confianza de cara a un tramo de temporada crucial. Quién también salió reforzado del duelo fue Eray Cömert que regresó a la titularidad y anotó el segundo gol del equipo valenciano. El futbolista se mostró visiblemente emocionado tras el encuentro y admitió que había pasado "seis meses difíciles". La llegada de Unai Núñez no frena a Cömert que presenta su candidatura a los planes de Carlos Corberán.

Cömert: "Llevo seis mese difíciles"

"Llevo seis meses difíciles", reconoció Cömert en declaraciones a Movistar al acabar el encuentro. "Llevaba tiempo esperando la oportunidad", apuntó el helvético que ha sido hasta ahora el cuarto central para Corberán. Tras haber podido completar solo dos entrenamientos esta semana por molestias musculares y en la cadera, Cömert salió de inicio este sábado en la zaga junto a un José Copete también con muchos problemas físicos. Eran los únicos centrales que le quedaban sanos a Carlos Corberán tras la grave lesión de Mouctar Diakhaby y la más leve de César Tárrega. En ese contexto, el técnico señaló públicamente que el club debía firmar a defensa central y este viernes la entidad concretó la llegada cedido por el Celta de Unai Núñez, que ya estuvo en la grada de Mestalla. "He trabajado con muchas ganas porque el fútbol cambia rápido", apuntó Cömert que destacó que el equipo está por encima de su situación. "Era muy importante ganar en casa, queríamos dar los tres puntos a la afición y esto nos permite coger confianza", señaló.

Cömert se reivindica en el Valencia con gol

El suizo fue uno de los jugadores más destacados del partido y presentó su candidatura a la defensa a pesar de la llegada de Unai Núñez. Cömert se mostró seguro al corte y ya en la primera parte desactivó un pase de la muerte de Carlos Romero. En la segunda mantuvo la firmeza y después de que el Espanyol hubiera igualado el tanto inicial de Hugo Duro, cruzó el campo con la pelota controlado y tras llegar el esférico a Danjuma remató de cabeza para hacer el 2-1. El central solo había hecho dos goles en Primera desde que llegó al Valencia en el mercado de invierno de 2022 y el primero le sirvió al Valencia para lograr un empate en el campo del Espanyol.