Kempes no se fía del mercado de fichajes del Valencia: "Sería una sorpresa de que, a lo mejor, aquellos que mandan en el club se rasquen un poquito el bolsillo"

La leyenda del Valencia CF, que marcó 149 goles como futbolista del equipo de Mestalla, se ha mostrado pesimista con la posibilidad que lleguen, durante este próximo mes de enero, los jugadores que el equipo que entrena Carlos Corberán necesita para lograr la permanencia en Primera división. No se fía de Meriton y de Peter Lim

El Valencia CF está en una situación muy delicada en el aspecto deportivo ya que tras haber disputado un total de 17 jornadas de LaLiga está con un solo punto de ventaja sobre los puestos de descenso en la clasificación de Primera división. Hay riesgo real de descenso a Segunda división por tanto, y eso hace que leyendas del club como Mario Alberto Kempes estén preocupadas. El argentino ha hablado sobre la actualidad del Valencia CF, siendo algo pesimista de cara al mercado de fichajes de invierno.

Si hay una voz autorizada para hablar del Valencia CF esa es la de Mario Alberto Kempes, quien es una leyenda del club de Mestalla en el que marcó 149 goles en los 246 partidos que disputó. El delantero ha dado su opinión sobre el juego, la clasificación y el mercado de fichajes del club.

Mario Alberto Kempes, en una intervención en Las Provincias, ha manifestado que ve brotes verdes con el Valencia CF después de los últimos partidos de LaLiga contra el Sevilla FC, Atlético de Madrid y RCD Mallorca. "En estos últimos dos partidos del Valencia, un muy buen sabor de boca. Lo que pasa que fueron los últimos 45 minutos de cada partido. Yo no me explico por qué los otros 45 minutos se olvidan de jugar o de crear ocasiones, porque no llega el gol, y eso es lo que le está faltando al Valencia".

A pesar de ese primer mensaje positivo, el argentino, quien ahora es analista de ESPN en América, ha señalado que la situación clasificatoria del Valencia CF es muy mala y que el equipo debe reaccionar para evitar el descenso a Segunda división. "Se está a un punto del descenso, es decir, está en peligro total, y esto todavía no se ha terminado. Hay muchos partidos por delante como digo siempre, pero el caso es que si no se juega de esa manera en los segundos 45 minutos de los partidos, no va a haber milagros".

Por último, Mario Alberto Kempes ha dado su opinión sobre lo que puede hacer el Valencia CF en el mercado de fichajes de invierno que se abre en unos días. El ex delantero valencianista no tiene muchas esperanzas en que los actuales dueños del club hagan un esfuerzo para mejorar al equipo lo que necesita para dejar de pasar problemas para lograr la permanencia en Primera división. "Sería una sorpresa de que, a lo mejor, aquellos que mandan en el club se rasquen un poquito el bolsillo y traigan un par de jugadores, que es lo que hace falta en el Valencia".