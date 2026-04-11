Ron Gourlay aprueba la gestión del Valencia: "Hemos hecho un buen trabajo en el mercado de invierno"

El CEO del club de Mestalla se ha mostrado más que satisfecho por los fichajes que ha realizado durante el pasado mercado de invierno. A pesar de ello, no se relaja y no ha querido dar pistas sobre si el Valencia CF va a fichar a un director deportivo durante las próximas semanas

El Valencia CF ha reaccionado en las últimas semanas lo cual le ha permitido adquirir una cierta ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división. Los fichajes de Guido Rodríguez y Unai Núñez, principalmente, le han dado un impulso al equipo que entrena Carlos Corberán que aún así no se puede despistar si no quiere pasar problemas para lograr la permanencia en Primera división. En el club de Mestalla se está muy satisfecho con el trabajo realizado tal y como ha dicho Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, que no ha querido dar pistas sobre si la entidad fichará o no a un director deportivo.

Ron Gourlay, en declaraciones a DAZN en la previa del partido entre Elche CF y Valencia CF, no ha asegurado si el club fichará a un director deportivo. "Mira la situación es muy fluida. Lo valoramos según avanzamos. Sabemos que este club es gigante y con gigantes expectativas también. Para mí es poner este nuevo equipo en marcha. Hay que tomar las decisiones con calma. Hemos hecho un buen trabajo en el mercado de invierno, haciendo trabajo en esa ventana ante las lesiones. Estamos empezando a prepararnos para el mercado de verano".

El Valencia CF ha reestructurado toda su dirección deportiva, confiando ahora en Lisandro Isei, Hans Gillhaus y Andrés Zamora como los nuevos hombres fuertes de la secretaría técnica. Lisandro Isei es el que ha adquirido mayor relevancia en las últimas tomas de decisiones en materia de fichajes. Esto ha provocado que el Valencia CF haya modificado su hoja de ruta. El club de Mestalla quería fichar a un director deportivo, ha sondeado a Manu Fajardo, del Real Betis, y a David Cobeño, del Rayo Vallecano, en las últimas semanas con resultado negativo, pero ahora desea incorporar a un ojeador que tenga conocimientos de Primera división y del fútbol español.

El Valencia CF, centrado en este final de temporada

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, también ha hablado sobre el varapalo que fue la derrota contra el RC Celta la anterior semana que hizo que el equipo perdiera todas sus opciones de clasificarse para jugar competición europea la siguiente temporada. "Después de la derrota ante el Celta, la semana ha sido difícil. Hay que estar concentrados y estamos aquí para ganar".

De hecho, el directivo ha señalado que el Valencia CF sólo está centrado en hacerlo lo mejor posible sin ponerse así objetivos ambiciosos en este final de temporada. "Quedan seis partidos, eso lo primero. Siempre miramos hacia adelante y en el futuro. Ahora pensamos en el siguiente partido, que es el presente. Estamos listos y ya veremos dónde acabamos a final de temporada".