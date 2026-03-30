Tárrega no quiere mencionar Europa para el Valencia: "Vamos partido a partido"

El central sigue con los pies en el suelo a pesar del buen rendimiento que está teniendo el equipo de Mestalla en las últimas semanas lo cual ha provocado que se aleje de los puestos de descenso a Segunda división y se tenga muy cerca las posiciones que dan billete para jugar competición europea

En el fútbol todo puede cambiar en cuestión de semanas y sino que se lo digan al Valencia CF que ha pasado de evitar el descenso a Segunda división a tener cerca las posiciones que dan billete para disputar competición europea la próxima temporada. La victoria contra el Sevilla FC ha supuesto un estímulo para el equipo que entrena Carlos Corberán que aún así sigue siendo muy cauto y no quiere pecar de exceso de optimismo tal y como ha manifestado César Tárrega que sigue rehuyendo de las exigencias europeas.

Son nuevos tiempos en el Valencia CF, equipo que no hace muchos años peleaba por ganar títulos y era un fijo en los primeros puestos de LaLiga, ya que ahora no se habla de Europa como objetivo. A pesar de que el club valencianista suma 35 puntos y está a solo 3 puntos de la séptima posición, se mantiene la cautela.

César Tárrega, uno de los líderes del Valencia CF desde la temporada pasada, ha dicho que el equipo no se marca el objetivo de Europa como una obligación y el plan es ir partido a partido. "Ganar al Sevilla fue importante por los tres puntos y por la imagen del equipo fuera de casa. Estamos bien en la clasificación, pero vamos partido a partido, viendo cómo va la temporada y mirando hacia arriba", ha dicho en una entrevista en Marca.

De esta manera, César Tárrega va de la mano con Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, quien también manifestó tras el partido contra el Sevilla FC que había que ir partido a partido. "Nosotros, más allá de poner nombres al objetivo, el nuestro es hacer partidos como el equipo ha hecho hoy. Partido donde el equipo da pasos adelante, juega con determinación. A momentos haciendo el partido que queremos hacer, a momentos sufriendo como equipo. Y ese es el objetivo. Ahora ya descansar un poco y pensar en el siguiente partido y a tratar de ir a por los 3 puntos. La ambición siempre es la máxima. No hay mayor ambición que ir siempre a por los 3 puntos".

César Tárrega sume con naturalidad su vuelta al once titular del Valencia CF

Por otro lado, César Tárrega ha asegurado que no le da importancia a haber perdido la titularidad en el Valencia CF cuando se lesionó. "Es algo que puede pasar. Sé de la competencia que hay en mi posición, los veo entrenar cada día, están a un gran nivel, porque trabajan también para ser titulares. Es una competencia que nos hace crecer a todos".