"O VAR microscópico... o fútbol": el aviso de Roberto Rosetti

La UEFA prepara una nueva etapa para el VAR. Roberto Rosetti, responsable arbitral del organismo, habla en AS sobre alguno de los cambios para reducir las revisiones y devolver el protagonismo al árbitro: "El VAR no rearbitra el partido", defiende antes de una temporada con nuevas reglas

El VAR afronta una nueva etapa en el fútbol europeo. La UEFA quiere reducir las intervenciones del videoarbitraje y devolver al árbitro principal el protagonismo que, en opinión de Roberto Rosetti, ha ido perdiendo desde la implantación de la tecnología.

El responsable arbitral del organismo europeo ha explicado en una entrevista concedida a AS algunas de las modificaciones que entrarán en vigor esta temporada y que buscan cambiar la manera en la que se utiliza el VAR. La principal premisa es clara: solo deberá intervenir ante errores claros y evidentes.

Rosetti considera que el fútbol ha terminado recurriendo demasiado a las repeticiones y al análisis milimétrico de las jugadas. "Queremos evitar situaciones microscópicas y demasiadas revisiones. Queremos poner nuevamente al árbitro en el centro del proceso de decisión", explica.

El italiano insiste en que el videoarbitraje no debe convertirse en un segundo árbitro que revise cada acción. "El VAR no rearbitra el partido", afirma. Su función, según la UEFA, debe limitarse a corregir aquellos errores que sean manifiestos.

"O VAR microscópico... o fútbol"

Rosetti reconoce que este cambio de filosofía puede provocar que alguna acción susceptible de revisión quede sin corregir. Sin embargo, considera que es el precio que hay que pagar para recuperar la esencia del juego. "Tal vez perdamos algunas posibles intervenciones en el futuro, pero tenemos que decidir si vamos con el uso microscópico del VAR o si nos quedamos con el fútbol".

Una de las claves estará también en reducir la duración de las revisiones. La UEFA considera que superar determinados tiempos termina perjudicando la credibilidad del sistema. "Cuando el tiempo es más de 90 segundos, perdemos la credibilidad", asegura Rosetti, que apuesta por revisiones más sencillas, rápidas y predecibles.

La UEFA quiere una misma línea para toda Europa

Para intentar acabar con las diferencias de criterio entre competiciones, la UEFA ha puesto en marcha Clear Line, una plataforma que recoge más de 100 situaciones y explica cuándo y cómo debe actuar el VAR. El proyecto se ha elaborado a partir de ocho años de experiencia y con la colaboración de responsables arbitrales de las principales federaciones europeas. "No es algo solo para los árbitros, es para el fútbol. Es para los jugadores, para los entrenadores, para los aficionados y también para los periodistas", explica Rosetti.

El responsable arbitral admite que conseguir una uniformidad absoluta es prácticamente imposible, pero considera necesario acercarse a ella: "Sabemos que es casi imposible, una utopía, ser uniformes. No podemos evitar las polémicas (...) Esto es fútbol, es parte del fútbol".

Segundas amarillas erróneas

Una de las novedades más relevantes afecta a las expulsiones por doble amarilla. El VAR podrá intervenir cuando la segunda tarjeta sea incorrecta y provoque una expulsión. Rosetti pone como ejemplo el Barcelona - Olympiacos de la pasada temporada. "La segunda amarilla es roja", recuerda el responsable arbitral, que considera especialmente grave que una equivocación de este tipo pueda cambiar por completo un encuentro. "Un error en ese sentido... y el partido se acabó".

Sin peticiones de VAR por parte de los entrenadores

Rosetti tampoco se muestra partidario del sistema FVS que se está probando en España e Italia y que permite a los entrenadores solicitar determinadas revisiones. "Como UEFA, no lo queremos aplicar. Queremos especialistas trabajando en el arbitraje, no entrenadores haciendo de árbitros".

La idea de la UEFA es clara: menos intervenciones, revisiones más rápidas y un criterio más uniforme. Todo ello con un objetivo que Rosetti resume en una frase: "El VAR está ahí para apoyar a los árbitros y no reemplazarlos".