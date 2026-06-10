Así afectará el Mundial 2026 a la pretemporada diseñada por Iñigo Pérez

El Villarreal tiene siete internacionales repartidos en seis selecciones cuya esperanza de llegar lejos en la cita internacional es muy remota, al menos de forma simultánea. Aún así, el nuevo técnico planifica una pretemporada muy escalonada y medida. Con total probabilidad, el equipo comenzará LaLiga el fin de semana del 15 y 16 de agosto

El verano del Villarreal CF estará inevitablemente condicionado por el Mundial de 2026. La gran cita internacional arranca mañana en México, pero en la ciudad deportiva amarilla ya se planifica con calculadora y calendario en mano para organizar una pretemporada marcada por las incorporaciones escalonadas de los internacionales y por las exigencias que impone la nueva campaña, con la fecha de inicio liguero ya marcada a fuego en el almanaque.

El primer dilema era conocer cuándo comenzará realmente LaLiga para el conjunto groguet. Después de que fuera desestimado el recurso presentado por la AFE, el campeonato arrancará oficialmente el fin de semana del 15 y 16 de agosto, aunque incluso se contempla la posibilidad de abrir el curso el viernes 14. Pese a ello, LaLiga también deja abierta la puerta a aplazar el estreno liguero de aquellos equipos que cuenten con un número importante de futbolistas disputando las semifinales del Mundial.

No será el caso del Villarreal. En el club amarillo ven poco probable verse afectados por ese supuesto pese a que cuenta con siete internacionales -ocho si se cuenta con Thomas Partey, cuyo contrato finaliza y ya no volverá al club-, repartidos entre distintas selecciones. La realidad es que los internacionales del Villarreal defienden banderas de selecciones nacionales con trayectorias teóricamente menos largas que otras grandes potencias europeas o sudamericanas. Resulta cuanto menos difícil creer que selecciones como Canadá, Costa de Marfil, Estados Unidos, Senegal o Cabo Verde estén en las últimas rondas de la competición. Eso únicamente lleva a pensar que el equipo de Iñigo Pérez arrancará el campeonato en la fecha prevista, a mediados de agosto.

El Villarreal también permanece atento a la Asamblea General de la RFEF, prevista para el próximo 30 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ese mismo día se presentarán oficialmente los calendarios de todas las competiciones nacionales para la temporada 2026/2027. Será entonces cuando el club conozca definitivamente el orden de las primeras jornadas y pueda terminar de ajustar una planificación que este verano dependerá más que nunca de lo que ocurra a miles de kilómetros de La Cerámica.

Iñigo Pérez diseña una pretemporada por fases

Ante este panorama, el nuevo técnico amarillo ya trabaja en una preparación muy distinta a la habitual. La idea del cuerpo técnico pasa por dividir el verano en diferentes etapas y adaptar las cargas físicas en función del momento en que se vaya incorporando cada internacional.

Los futbolistas del Villarreal están citados el próximo 6 de julio para iniciar los reconocimientos médicos, mientras que el primer entrenamiento de campo está programado para el jueves 9 de julio. A esas alturas, el Mundial todavía seguirá en marcha y varios jugadores amarillos podrían continuar compitiendo con sus selecciones. Eso obligará a Iñigo Pérez a arrancar la pretemporada con un grupo reducido y con fuerte presencia de jugadores del filial y del juvenil, algo que también puede servir para empezar a observar perfiles jóvenes de cara al nuevo proyecto.

La intención del técnico será ir construyendo poco a poco la estructura táctica del equipo mientras espera el regreso de los internacionales. El cuerpo técnico es consciente de que no todos podrán incorporarse al mismo tiempo y que algunos apenas dispondrán de dos semanas reales de trabajo antes del inicio liguero.

Las vacaciones marcarán el calendario

Otro de los factores fundamentales en la planificación amarilla será el cumplimiento de las normas pactadas con la AFE. El convenio establece que los futbolistas deben disfrutar obligatoriamente de un periodo mínimo de 21 días consecutivos de vacaciones antes de reincorporarse a la dinámica de entrenamientos. Eso significa que cualquier jugador que avance rondas en el Mundial retrasará automáticamente su regreso a la disciplina grogueta hasta el mes de agosto. En el club tienen muy presente que acelerar plazos podría incrementar notablemente el riesgo de lesiones musculares en el inicio de temporada.

La prioridad del Villarreal será proteger físicamente a sus futbolistas, especialmente en un curso que volverá a estar cargado de partidos y exigencia competitiva. Por ello, no se descarta que algunos internacionales comiencen el campeonato con menos minutos o incluso con un plan individualizado durante las primeras jornadas.

Un Mundial muy repartido

Existe un relativo optimismo dentro del club con respecto a mantener el calendario previsto. El Villarreal contará con representación en seis selecciones distintas: Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi con Canadá, Álex Freeman con Estados Unidos, Logan Costa con Cabo Verde, Renato Veiga con Portugal, Pape Gueye con Senegal y Nicolas Pépé con Costa de Marfil. A ellos se suma Thomas Partey con Ghana, aunque el centrocampista no continuará en el club al finalizar contrato.

La dispersión de internacionalidades reduce bastante las opciones de que varios jugadores amarillos coincidan en semifinales. Canadá finalizará la fase de grupos el 24 de junio, Costa de Marfil lo hará el 25, Senegal y Estados Unidos el 26, Cabo Verde el 27 y Portugal el 28. A partir de ahí, serán los cruces los que definan la duración real de las vacaciones de cada futbolista y el momento exacto de su aterrizaje en la pretemporada amarilla. A la fecha de eliminación de cada país en el Mundial habrá que sumarle 21 días de descanso para citar al jugador en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Las cuentas están claras.