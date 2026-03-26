Comesaña manda un mensaje al Villarreal por Marcelino: "Nosotros estamos muy contentos con él y no queremos que se vaya"

El centrocampista de 29 años se pronunció por el futuro del técnico del submarino amarillo, que acaba contrato a final de temporada y su continuidad sigue siendo una incógnita, aunque el capitán de la plantilla ha mostrado su postura de manera clara

El Villarreal sigue en plena disputa por conseguir de nuevo la plaza para disputar la UEFA Champions League la próxima temporada. Por el momento, los de Marcelino se colocan en la tercera posición con 58 puntos, uno por delante del Atlético de Madrid. Buena culpa de ello tienen jugadores como Comesaña, uno de los fijos en el once inicial y que cumple su tercera campaña en el submarino amarillo. En este sentido, el exfutbolista del Rayo Vallecano se ha querido pronunciar por el futuro del técnico asturiano, que acaba contrato con la entidad en junio.

Comesaña hace una valoración de la temporada del Villarreal hasta el momento

Comesaña ha comparecido entre los medios de comunicación para hablar de la temporada que está firmando el Villarreal por el momento: "Es algo muy complicado de hacer. Creo que estamos sacando muchos puntos porque desde el quinto hacia abajo la clasificación está súper apretada. Eso quiere decir que es muy difícil ganar a todos esos equipos, más ahora que se están jugando la vida y hay muchísimos metidos en la pelea por no descender. De hecho, si no me equivoco, del quinto hacia abajo solo hemos perdido contra el Getafe. Y eso, aunque parezca fácil, es muy difícil. Nosotros lo valoramos como algo muy positivo y ojalá podamos seguir en esa dinámica hasta final de temporada".

Además, Comesaña valoró la disputa por la tercera posición de LaLiga EA Sports: "Sí, estamos en disposición de hacerlo. Además, el Atlético será nuestro último rival de la temporada. Ahora estamos por delante, ellos tienen un partido muy complicado contra el Barça y nosotros también contra el Girona.Tenemos la oportunidad de seguir con buenas sensaciones, sacar nuestros partidos y aprovechar posibles tropiezos. Quedan muchas jornadas, pero tenemos opciones de pelearlo".

Comesaña explica la actuación del Villarreal en Champions League

Comesaña explicó si la actuación en Champions condicionó la imagen de la temporada: "Claro, parece que como en Champions no estuvimos bien, la liga no se valora igual, como si tuviéramos que estar sí o sí en Champions. Pero es muy difícil ganar cada partido. En Champions no estuvimos bien y fue decepcionante, pero también es verdad que había mucha gente debutando. La experiencia se nota mucho. Además, veníamos de golpes duros en Europa y cambiar el chip para competir en liga y seguir ganando no es fácil. Creo que eso también es muy valorable y el equipo ha estado muy fuerte mentalmente".

En este sentido, Comesaña habló de las diferencias entre LaLiga y la Copa de Europa: "Es muy mental. En liga empiezas ganando y te acostumbras. Incluso perdiendo, piensas que vas a remontar. En Champions nos pasó lo contrario: empezamos perdiendo y la mentalidad cambia. Incluso cuando vas ganando, tienes la sensación de que puedes perder. La diferencia es esa: en liga tenemos una mentalidad arrolladora y en Champions, en momentos, nos hicimos pequeños. Pero eso es experiencia y sirve para aprender. La principal lección es no esperar a nadie. No puedes pensar que ya ganarás a ciertos equipos. Tienes que salir a competir contra todos, incluso contra los grandes como el Manchester City, con la mentalidad de que puedes ganarles en casa. Ese fue uno de nuestros errores, y es algo que con la experiencia se aprende".

Por último, el centrocampista del Villarreal mandó un mensaje por el futuro de Marcelino: "Estamos tranquilos. Él no habla de eso y son decisiones personales y del club. Nosotros estamos muy contentos con él y no queremos que se vaya, pero son cosas que decidirán entre él y el club".