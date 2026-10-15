Gulácsi vuelve a los entrenamientos tras el asalto a mano armada en su casa: "Fue traumático"

Peter Gulácsi vuelve a los entrenamientos del Villarreal tras sufrir un asalto a mano armada en su domicilio de Puçol junto a su familia. El portero húngaro, que se perdió el duelo ante el Nápoles, rompe su silencio y pide respeto a su privacidad tras una experiencia "profundamente traumática"

El Villarreal recupera poco a poco la normalidad con el regreso de Peter Gulácsi a los entrenamientos. El guardameta húngaro volvió este jueves a trabajar junto al resto de sus compañeros después de ausentarse del encuentro del pasado martes ante el Nápoles, una baja motivada por el asalto a mano armada que sufrió junto a su familia en su propia vivienda.

El futbolista vivió una situación especialmente delicada durante la madrugada del lunes. Varios atracadores irrumpieron en el chalet en el que reside, situado en una urbanización de Puçol, en la provincia de Valencia, mientras él y sus familiares dormían. Los asaltantes los amenazaron con un arma y los mantuvieron retenidos durante casi una hora antes de huir con distintos objetos de valor, entre ellos bolsos y relojes de lujo.

El impacto de lo ocurrido le impidió estar disponible para el compromiso europeo frente al conjunto italiano. Sin embargo, una vez transcurridos los primeros días, Gulácsi ha podido regresar a la dinámica del equipo castellonense y se espera que pueda entrar en la convocatoria para el partido de este sábado ante el Elche.

Gulácsi rompe su silencio tras una noche traumática

Más allá de su vuelta al trabajo, el portero ha querido dirigirse públicamente a quienes se han interesado por su estado y el de su familia. A través de sus redes sociales, ha publicado un mensaje de agradecimiento en el que también ha explicado el impacto que ha tenido el asalto en su vida personal.

"Muchas gracias por todos sus mensajes, amabilidad y apoyo. Realmente lo apreciamos", ha escrito el guardameta, que ha reconocido que los acontecimientos de la madrugada del lunes fueron "profundamente traumáticos". El futbolista ha explicado que sufrir una situación así dentro de su propio hogar ha afectado a la sensación de seguridad de su familia. "Tener nuestro hogar y el sentido de seguridad violados es algo que llevará tiempo procesar", ha señalado, antes de destacar que, pese a lo sucedido, hay un motivo por encima de todos para sentirse aliviados: "Estamos agradecidos de que nuestra familia esté a salvo".

Una petición de privacidad para pasar página

En su comunicado, Gulácsi también ha querido dejar claro que tanto él como sus familiares necesitan tiempo para asimilar lo ocurrido y recuperar su rutina. Por ello, ha pedido comprensión y respeto a su entorno más cercano, con el objetivo de evitar que el episodio siga condicionando su día a día.

"Ahora nos gustaría dejar esta experiencia atrás, tanto como sea posible, volver a nuestra vida cotidiana y pedir amablemente a todos que respeten nuestra privacidad y nos permitan avanzar", ha concluido. Mientras tanto, el portero ha dado un primer paso para recuperar la normalidad con su reincorporación a los entrenamientos del Villarreal. Su posible presencia ante el Elche dependerá de su evolución en los próximos días, después de una experiencia que ha marcado a su familia y que, como él mismo ha reconocido, necesitará tiempo para superar.