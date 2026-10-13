Gulacsi, portero del Villarreal, sufre un robo a mano armada en su casa cuando estaba con su familia

El meta húngaro sufrió tan desagradable incidente apenas 24 horas antes de medirse al Nápoles, motivo por el cual será baja para el choque europeo

Peter Gulacsi es baja de última hora para el partido de esta noche de Champions League que el Villarreal disputará frente al Nápoles en el Estadio de la Cerámica. El portero húngaro sufrió esta pasada madrugada un robo a mano armada en su domicilio mientras se encontraba en él con su familia, sin que ninguno de sus integrantes resultase herido, según ha informado este martes el club castellonense.

Sin embargo, debido a este incidente del que aún se desconocen más detalles, el guardameta húngaro, que llegó al Villarreal este verano, no estará disponible para el partido de esta noche que mide al equipo villarrealense con el Nápoles en la segunda jornada de la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica.

Los hechos, que fueron confirmados a EFE por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se produjeron en la urbanización de Monasterios, en la localidad valenciana de Puçol, durante la madrugada de este martes. El Villarreal también señaló que "las autoridades competentes fueron informadas de inmediato y están realizando las diligencias oportunas".

El caso se asemeja al vivido en febrero de 2024 por el entonces jugador del Villarreal Ettienne Capoué, quien fue víctima de un intento de robo en su domicilio de Bétera (Valencia) mientras se encontraba con su familia en el interior y estaba cenando en la planta baja de la vivienda.

El caso de Capoué, similar al de Gulacsi

El intento de robo que sufrió Étienne Capoue en su domicilio de Bétera, en Valencia, dejó una escena de tensión que pudo haber terminado de forma mucho más grave, al igual que la vivida por Peter Gulacsi este pasado lunes. El centrocampista francés se encontraba en casa con su pareja y sus tres hijos pequeños cuando descubrió que varios intrusos habían accedido a la vivienda.

Los hechos ocurrieron el jueves 15 de febrero de 2024, alrededor de las 20:30 horas. Capoue estaba cenando con su familia en la planta baja del chalet cuando escuchó unos ruidos procedentes de la planta superior. Al subir para comprobar qué estaba sucediendo, se encontró con uno de los ladrones, que intentó escapar por una ventana.

La presencia del futbolista sorprendió a los asaltantes y precipitó su huida. Según las informaciones publicadas entonces, otros dos individuos aguardaban en la parcela de la vivienda. Los tres abandonaron el lugar sin conseguir llevarse objetos de valor.

Un antecedente que vuelve a poner el foco en los futbolistas

El caso de Capoue vuelve a cobrar relevancia tras conocerse el robo sufrido por Péter Gulácsi en octubre de 2026. Ambos episodios tienen un punto en común: los jugadores se encontraban en sus domicilios junto a sus familias cuando se produjo la incursión.

No obstante, existen diferencias importantes. En el caso del excentrocampista del Villarreal, los intrusos huyeron sin botín después de ser descubiertos. En el de Gulácsi, las informaciones apuntan a un asalto a mano armada, aunque algunos detalles sobre su desarrollo siguen sin estar confirmados públicamente.

Por el momento, no existen pruebas publicadas que permitan relacionar ambos sucesos ni atribuirlos a los mismos autores.