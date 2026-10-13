Indignación en Villarreal por olvidar TVE que también es equipo de Champions: "Es insultante"

Muchos aficionados del club castellonense han mostrado su malestar después de que su equipo no apareciera en el telediario de la televisión pública al referirse a la actualidad de los equipos españoles en la máxima competición europea

El Villarreal recibe este martes al Nápoles, a las 21:00 horas, en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions. Pero el equipo castellonense, sin embargo, ha sido olvidado por TVE en su repaso de la actualidad de los equipos españoles en la máxima competición continental, lo que ha hecho que muchos aficionados amarillos pongan el grito en el cielo a través de las redes sociales al sentirse ninguneados.

El momento que ha indignado al entorno del club de La Cerámica se produjo durante el telediario de la cadena pública presentado por los periodistas Paco Caro y Lourdes Maldonado, en el que aparecía un rótulo con el mensaje 'Semana Champions', junto a los escudos de FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Real Madrid. Del Villarreal, nada, ni en el gráfico ni en el comentario de los presentadores.

Desde la Generalitat cargan contra TVE: "No sé si es falta de profesionalidad o ignorancia"

Este 'lapsus' no ha pasado desapercibido incluso en las altas esfuerzas del Gobierno de la Generalitat Valenciana. En concreto, ha sido Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, quien ha salido a la palestra para mostrar su malestar en Facebook.

"Lo de TVE con el Villarreal CF es insultante. No sé si es falta de profesionalidad o ignorancia. El Villarreal (Castellón, Comunitat Valenciana, España) es equipo de Champions y mañana juega ante el Nápoles. Aunque la tele pública lo ignore", destacó el político del Partido Popular sobre lo que considera un menosprecio.

Una plaza Champions ganada a pulso en la 25/26

Durante el breve avance sobre la actualidad de la Champions se indica que esta semana entran en acción "los cuatro primeros clasificados" de LaLiga. Pero aunque en este momento no se encuentre en esa zona noble, el Villarreal fue tercero la pasada campaña, tras Barça y el Real Madrid, aventajando en tres puntos al Atlético y en 12 al Betis, con Marcelino García Toral al frente del equipo.

Este curso, con Iñigo Pérez como relevo del asturiano, el 'submarino amarillo' no ha arrancado sin embargo como se esperaba. En el campeonato doméstico, aunque viene de ofrecer una buena imagen en el Santiago Bernabéu, suma cuatro derrotas en ocho jornadas y está en mitad de la tabla (11º concretamente) con 8 puntos, un tercio de los que se han puesto en juego.

El reto del Villarreal en Champions y su duro calendario

Por su parte, en Champions, el cuadro castellonense se estrenó con derrota en Alemania ante el Borussia Dortmund por 3-2 y ahora tiene por delante otros siete encuentros para tratar de lavar la imagen ofrecida el pasado curso, cuando solo fue capaz de sumar un punto y acabó cerrando la clasificación de la Fase Liga junto al Kairat Almaty de Kazajistán.

La primera oportunidad le llega hoy mismo en La Cerámica ante el Nápoles, actual octavo clasificado en la Serie A italiana. Luego, e calendario será más exigente si cabe al visitar al Liverpool y recibir al PSG, relajándose luego con los choques ante Slavia Praga, en casa, y Sabah FK, a domicilio. Todo ello, antes de cerrar esta fase, ya en enero del próximo año, con los dos últimos duelos contra el Fenerbahçe, como local, y el Manchester United en Old Trafford.