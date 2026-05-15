Javier Serralvo: "Nosotros hubiésemos continuado con Marcelino mucho tiempo"

ESTADIO Deportivo ha querido sentir el pulso de la afición amarilla con una entrevista al exconcejal de Deportes de Vila-real, representante y portavoz de la Agrupación de Peñas del club, quien expresa una total confianza en la estrategia de club con el cambio de entrenador pese a su agradecimiento eterno al trabajo del asturiano sin descartar una tercera etapa suya en La Cerámica

Javier Serralvo, exconcejal de Deportes de Vila-real y portavoz de la Agrupación de Peñas.Agrupación de Peñas del Villarreal CF

Con la temporada 2025/2026 encarando su recta definitiva, el Villarreal afronta los últimos partidos de Liga con los deberes más que hechos y la ilusión de certificar el tercer puesto, un bronce liguero que se siente oro en Vila-real, donde tienen intención de despedir con honores a Marcelino García Toral y donde miran hacia el futuro con cierta incertidumbre, aunque con la confianza intacta en la planificación de la familia Roig.

En ESTADIO Deportivo hemos tenido ocasión de hablar sobre toda la actualidad del equipo con Javier Serralvo, exconcejal de Deportes y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Vila-real, ahora representante y portavoz de la Agrupación de Peñas del club amarillo, muy vinculado a la actualidad del club y gran conocedor de los pormenores de la entidad. Desde su visión de aficionado, el ex edil socialista ha analizado el momento actual del Villarreal apostando por una total confianza en la estrategia del club con el cambio de entrenador pese a su agradecimiento perpetuo al trabajo de Marcelino García Toral.

- ¿Cómo se ha ido intuyendo la salida de Marcelino en Vila-real?

- Era algo que estaba en el aire desde el mes de diciembre. La gente que estamos un poco más al tanto veíamos que era posible que no continuara. La salida se ha visto muy profesional, sobre todo. El club y él han quedado bien y han decidido la manera de acabar mejor, no como la otra vez. La última vez que se fue Marcelino todo acabó de una manera peor y no querían que pasara lo mismo. Por parte de la afición, había ganas de que continuara porque es un entrenador que te garantiza estar entre los seis primeros. La visión que se ha tenido aquí es que todo el mundo quería que hubiera un halo de esperanza para que continuara. Marcelino quería continuar dos años más uno y el Villarreal le decía uno más.

- ¿A ti personalmente te ha sorprendido o lo veías venir?

- Sorprende que un entrenador que queda tercero en LaLiga solo por detrás de Barça y Madrid se vaya, pero conocido también el espíritu de la familia Roig en su forma de gestionar el club, pues sorprende menos. Ellos tienen claros los objetivos.

- ¿Crees que era el momento adecuado para cerrar esta etapa con Marcelino?

- Como aficionado, no. Nosotros hubiésemos continuado con Marcelino mucho tiempo. Él tiene gente muy vinculada a Vila-real. Su segundo entrenador, Rubén Uría, ha hecho ancla aquí emocionalmente. A ellos les sabía mal irse y a la afición también. La afición entiende que llevamos años en la élite y, evidentemente, el club normalmente ha acertado con las decisiones. La gente tiene confianza, pero para el 90% de la afición hubiese sido mejor continuar con Marcelino.

- ¿Crees que ha sido una falta de entendimiento entre las partes o consideras que es una decisión deportiva de club, una simple gestión de proyecto?

- Marcelino ha estado siete años aquí. La familia Roig y él se conocen mucho. Ellos han decidido que era mejor quedar así y no ir a más. Yo me creo la versión de Marcelino, que el staff y él querían dos años y el club solo les daba uno. No ha cedido ninguna de las dos partes. No hay más. No es un tema de dinero ni de planificación.

- ¿Qué valoración general hacéis del trabajo de Marcelino en el club?

- Es excelente, por este año, y por la otra etapa, también. El Villarreal, la suerte que ha tenido es que las dos veces que ha bajado ha subido al año siguiente. La valoración es altísima, salvo por la mancha de la Champions y tampoco se puede decir que sea un fracaso total.

- ¿Podría darse una tercera etapa de Marcelino en La Cerámica?

- Puede pasar. Y la manera para que eso pueda ocurrir es quedar como hemos quedado ahora. A Marcelino lo conocemos y su pretensión era estar en la Selección, pero claro, De la Fuente lo está haciendo muy bien, por lo que la perspectiva de la Selección está difícil para él ahora. No sé lo que va hacer, se habla de la Premier, pero no descarto que en un futuro pueda venir. El Villarreal es un club muy familiar y muy profesional a la vez.

-¿Pellegrini, Marcelino o Emery? ¿Quién ha sido el mejor entrenador de la historia del Villarreal?

- Esto se debate mucho últimamente aquí. Yo me quedo con Marcelino. Emery nos dio la Europa League, que es un título que no nos ha dado nadie. Pellegrini nos dio un momento de expansión, que es cuando Villarreal se quiso hacer mayor y fue el primero en llegar a semifinales de Champions, que no es fácil. En España, aparte de los tres o cuatro grandes, no hay mucha gente que haya llegado a dos semifinales de Champions. Para mí, Marcelino es el más regular y tiene la capacidad de estar en Europa todos los años. Lo ha demostrado en puntuación y en algunas cosas más. Yo me quedo con Marcelino.

- ¿Se ha explicado su salida correctamente al aficionado? ¿Se ha entendido? ¿Crees que se han llevado bien los tiempos?

Yo creo que la afición lo entiende. Y encima el club también va a apostar por un entrenador nuevo que también está ilusionando algo más a la gente.

- Suena precisamente Iñigo Pérez, con quien ya habría un acuerdo verbal. Es un perfil joven con un currículum aún por ver en un equipo de Champions ¿crees que es una apuesta valiente o consideras que es el paso lógico?

- Es arriesgada, pero creo que las decisiones en el club no las toman a la ligera. Creo que quieren a personas que tengan las ideas claras. Y encima coincide con que se ficha a un entrenador que está en una final de Conference, por lo que viene todo un poco rodado. Es una apuesta nueva que cada día que pasa convence más. De momento, desde la agrupación, la gente no está en desacuerdo con que se fiche. Lo primero era que no se fuera Marcelino y eso es lo que la gente quería, que no se fuera, pero una vez que se ha ido o se va, pues al final, de los que podían venir, se le ve con buenos ojos.

- ¿Qué tipo de fútbol espera la afición del próximo Villarreal? ¿Se esperan muchos cambios o más bien una línea continuista?

- Yo creo que es un entrenador que la gente espera que ejerza mucha presión y este entrenador esta filosofía la tiene. Y luego tiene buen fútbol. Es un entrenador que parece que también exige mucho a los jugadores, al menos así lo vemos desde aquí. También tiene allí algunos futbolistas que vendrán con él y que son muy servibles. Y aquí tenemos mimbres. Es que en el Villarreal no hay jugadores buenos y malos, hay buenos y mejores.

- La afición del Villarreal siente este cambio como un paso adelante existe quizás cierta incertidumbre con esta decisión? Si no hay resultados al principio, ¿habrá paciencia con el entrenador?

- Si empieza la temporada perdiendo partidos se empezará a hablar de Marcelino todos los días. Sobre todo se le va a valorar en Europa. Si empieza la Champions y gana dos partidos que no se ganaron el año pasado, pues será un superhéroe.

- Se habla de una planificación más austera con cierto recorte o al menos contención económica ¿eso preocupa entre la afición?

- Las decisiones del equilibrio se tomaron hace dos o tres años con las ventas que se hicieron y se arregló el presupuesto. El año pasado sí que es verdad que falló un poco la Champions y la perspectiva que había de hacer un equilibrio financiero. El tercer o cuarto puesto parece una tontería, pero son seis o siete kilos más y también compensa un poquito eso. No preocupa porque la gente confía en los dirigentes que, económicamente y desde la parte financiera, saben bastante, y eso la afición lo sabe, no hay problema aquí con eso. En este caso la gente confía en el equilibrio porque lo ha tenido siempre el club.

- ¿Crees que el Villarreal puede competir igual que este año con menos inversión?

Si aprovechaba la cantera sí. Creo que es la apuesta. En general hay una buena plantilla. Thomas Partey puede que no continúe, Parejo por edad parece se marchará y que se fichará a uno que le pueda suplir, está el tema conocido de que Pedraza se va y viene Carlos Romero por él porque es su relevo natural. Mikautadze este año ha estado bien, pero todo el mundo cree que puede estar mejor. Moleiro se ha salido este año aquí. El tema de Pape Gueye sí que es verdad que a lo mejor es un jugador que puede salir. Yo creo que tres o cuatro cosas cambiarán, pero vamos a tener que tirar de la cantera.

- ¿Qué esperas que ocurra este verano? Me refiero a salidas o posibles fichajes, ¿qué nivel esperas de la dirección deportiva en cuanto a altas y bajas?

- En el Villarreal se espera todo y hasta última hora. En principio no tenemos la perspectiva de un gran fichaje, pero sí que se espera. Puede llegar algún fichaje de 40 ó 50 millones por Pape Gueye o si se hace otra gran venta.

- El año que viene otra vez Champions, ¿qué crees que se debe exigir al equipo?

- Mejorar la Champions de este año es fácil. Yo creo que Marcelino estaba en dos o tres competiciones pero la Liga era más prioritaria. En Champions se pide por lo menos pasar la primera fase. La afición creo que lo va a pedir. Y bueno, si este cambio de entrenador viene para eso, pues bienvenido.

- ¿Firmarías una temporada igual que la actual? ¿Quedar fuera de Champions y un tercer puesto en Liga?

- Yo sí y creo que una gran parte de la gente también. Creo que estar en Champions todos los años creo es una hazaña. Tampoco Simeone está haciendo unas campañas que gane títulos a nivel europeo y ahí está. Para un equipo como el Villarreal, estar todos los años en Champions o ser tercero o segundo o cuarto en Liga, pues sí que sería bueno.

- ¿Qué sería para la afición amarilla una "buena temporada" dadas las circunstancias actuales?

- Yo creo que repetir una temporada en la que puedes llegar hasta 75 puntos... es que con esa puntuación se han ganado ligas, ¿sabes? No sé qué más se puede pedir. Se puede pedir que en Champions vaya bien.

- Como pulso de la afición, ¿cómo está ahora mismo el ánimo en Vila-real? ¿Cómo sientes a la gente con el equipo?

- Pues hombre, está bien. Estamos demasiado tranquilos porque la faena está hecha. Nos quedan dos partidos, que encima Villarreal el viernes empieza la fiesta aquí. Van a ser partidos que están en fiestas locales y el último contra el Atlético de Madrid es el fin de celebración aquí. Han puesto el partido el domingo porque somos los únicos equipos que no nos jugamos nada.

- ¿Crees que hay ilusión con lo que viene o notas cierta incertidumbre?

- Está a un 60%-40% a favor de la ilusión. Claro que viene un entrenador nuevo que no sabes cómo va a salir y tenías uno que te garantizaba cosas...

- Por último, y en una palabra, ¿cómo definirías el momento actual del Villarreal?

Excelente.