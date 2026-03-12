Kambwala, luz verde y regreso a una convocatoria del Villarreal siete meses después

El defensa francés, que sufrió una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda el pasado 31 de julio, ha recibido el alta médica y ha vuelto a entrar en una lista de Marcelino, por lo que es una opción para visitar al Alavés en Mendizorroza

El Villarreal se enfrentará mañana al Alavés en Mendizorroza, abriendo la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Por ello, como viene siendo habitual, Marcelino ha ofrecido la convocatoria para viajar, en este caso, a Vitoria y enfrentarase al conjunto de Quique Sánchez Flores. De esta manera, hay un nombre que destaca por encima del resto: Willy Kambwala. El futbolista francés ha vuelto a entrar una lista siete meses después, una vez recibido luz verde y recuperado de la rotura muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió el pasado 31 de julio frente al Genoa.

Marcelino, con una variante más en defensa

Marcelino ha querido comentar sus sensaciones, en la rueda de prensa previa, sobre el regreso de Kambwala a la convocatoria, siendo una variante más a partir de ahora para el Villarreal: "Es una muy buena noticia, sobre todo por él. Es un chico súper trabajador, tuvo la mala suerte de lesionarse en pretemporada y, después de muchísimo tiempo con una lesión tan importante, ya lo tenemos con nosotros. Me alegro mucho por él y por el equipo también. Ya tiene el alta médica y viene entrenando con normalidad durante varias semanas. Una vez que cumple ese parámetro, que digamos es obligatorio, sí que va a ir convocado". De esta manera, el club castellonense ha confirmado la presencia del francés en la lista para visitar al Alavés en Mendizorroza, por lo que podría tener minutos frente al conjunto de Quique Sánchez Flores si así lo considera el técnico asturiano.

Por su parte, Kambwala ya está totalmente recuperado de la rotura en el isquiotibilial de la pierna izquierda, que le ha dejado apartado de los terrenos de juego desde el pasado 31 de julio. Además, su baja se sumó a la de Logan Costa, que sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. De la misma manera, la parcela ofensiva del Villarreal también ha tenido como protagonista a Juan Foyth, por su lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda que sufrió en el encuentro frente al Real Madrid del pasado 24 de enero en La Cerámica, que le ha hecho despedirse del resto de la temporada. En este sentido, el ex del Manchester United afronta una recta final de campaña ilusionante, ya que volverá a tener minutos en un calendario para los de Marcelino con el único foco de acabar en puestos de Champions League en la tabla de LaLiga EA Sports.

Kambwala, ante las últimas 11 jornadas de LaLiga EA Sports

LaLiga EA Sports se va acercando a su final, cuando afrontamos las once últimas jornadas de campeonato. Por el momento, el Villarreal se sitúa cuarto en la clasificación con 54 puntos, empatado con el Atlético de Madrid. Además, al conjunto de Marcelino le esperan partidos de alto nivel como la visita de la Real Sociedad, Celta de Vigo, Sevilla o el propio equipo de Simeone a La Cerámica. No obstante, el conjunto castellonense deberá viajar y jugar en estadios como el del Mallorca en Son Moix o Vallecas, que será la última salida para el submarino amarillo esta temporada. Entre ellos, Kambwala podrá tener minutos para ir recuperando la forma, dependiendo de cómo gestione las cargas físicas el técnico asturiano, que ha apostado en los últimos encuentros por una defensa formada por Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga y Sergi Cardona.