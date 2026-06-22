El verano de la mesura: el Villarreal y la virtud de aprender a esperar

No habrá alardes económicos ni un mercado de nombres rutilantes hasta que se produzca una venta importante, quizá dos; Pape Gueye es el gran candidato a generar plusvalía que desbloquee la planificación; el club deposita buena parte de su fe en el talento de la casa, con Carlos Macià llamado a derribar la puerta del primer equipo

Vivimos en un fútbol dominado por la ansiedad, un ecosistema en el que premia la inmediatez, que confunde el fichaje con el progreso y que convierte cada mercado en una subasta permanente de ilusiones. En ese contexto de histeria colectiva con las nuevas caras, el Villarreal ha decidido transitar el camino contrario. El de la calma. El de la contención. ¿El de la inteligencia estratégica?

Roig Negueroles admite en una entrevista que han intentado hacer operaciones que no han fructificado, pero admite una política de contención económica que está siendo decisiva en este mercado. De momento, cero fichajes. Y sin incomodarse. Todo obedece a una nueva estrategia.

Estas últimas palabras del ejecutivo amarillo dibujan con extrema nitidez el mapa del verano en La Cerámica. No esperen una revolución. Su mensaje es sencillo y contundente a la vez. No habrá un mercado de grandes dispendios ni una sucesión de fichajes de relumbrón. El Villarreal se dispone a abrazar la continuidad de su plantilla, algo que en el fútbol moderno parece casi un acto de rebeldía.

La entidad castellonense ha comprendido una verdad elemental que muchas veces se olvida en este negocio. Los proyectos sólidos no siempre se construyen incorporando piezas nuevas sino conservando las que ya funcionan. No es un cambio de filosofía. Es una simple cuestión de necesidad.

Un riesgo que ahora hay que arreglar

El club ha asumido estos últimos años un riesgo económico superior al que le corresponde por dimensión y estructura. Lo hizo deliberadamente, eso sí. Apostó por estirar sus límites para instalarse en la aristocracia del fútbol español y comenzar a frecuentar la Champions League. La apuesta tuvo recompensa, pero también consecuencia: el incremento del gasto y una masa salarial que exige ahora un ejercicio de prudencia.

No hay urgencias ni alarmas. El Villarreal envía un mensaje de tranquilidad pero advierte que no quiere vivir al borde del precipicio financiero como han hecho otros. En una época en la que tantos clubes se endeudan hasta convertir el futuro en una hipoteca, la mesura se entiende como una nueva forma de ambición. Por eso este verano parece condenado a la impaciencia.

El propio Roig Negueroles admite que el club ya ha intentado algún fichaje sin éxito. Quizás nada termina de cristalizar porque hay una barrera económica permanente en todas las negociaciones y antes del Mundial siempre es demasiado pronto para según qué incorporaciones.

Una venta significativa, quizá dos

La interpretación del mensaje es clarísima. Todas las miradas apuntan hacia Pape Gueye. El centrocampista senegalés reúne todas las condiciones para convertirse en el gran ingreso del verano por su enorme cartel internacional, su condición de titular en el Mundial, por ser campeón de África (y con gol en la final) y por ser, en definitiva, uno de los futbolistas más revalorizados del año.

La cantera tiene un nombre propio: Carlos Macià

Y mientras tanto, el Villarreal mira hacia dentro. Si algo se desprende del discurso de la entidad es que la cantera será un elemento vertebrador del proyecto. Y pocas frases resultan tan reveladoras como aquella pronunciada por Roig Negueroles al referirse a Carlos Macià: "Va a ser jugador de la Selección Española". Más que un elogio, es una declaración de intenciones.

El club contempla al joven centrocampista como una pieza de presente y se le abren las puertas del primer equipo desde el primer momento. Tal vez con ficha del filial. Quizá alternando, pero la idea inequívoca de dar protagonismo a Macià ha comenzado. El club entiende que es un jugador que puede ganar peso deportivo y económico en muy poco tiempo. Solo necesita que lo vean. "Si estuviese jugando en River Plate, ahora mismo valdría 30 millones de euros", asegura Roig.

La sensación es que el Villarreal pretende iniciar un ciclo en el que el talento de Miralcamp recupere un protagonismo central. Menos dependencia del mercado. Más confianza en la producción propia. Menos gasto. Más identidad.

Iñigo Pérez, un estudioso del fútbol que recuerda a Emery

Y en el banquillo aparece la figura de Iñigo Pérez, otro símbolo de este nuevo tiempo. La comparación con Unai Emery no es menor. Roig Negueroles habla de un entrenador obsesionado con el fútbol, de un estudioso compulsivo, de una mente que habita permanentemente en la pizarra.

La confianza en el técnico pamplonés tiene sus matices, sobre todo porque el propio Roig admite que hubo entrevistas con otros entrenadores, por lo que se entiende que Iñigo no fue el primero de su lista. Ahora bien, a la hora de darle confort, se destaca precisamente su inteligencia, esa sensación de que entiende el juego como un ejercicio intelectual y que llega con la voluntad de mejorar lo existente desde la continuidad sin ningún tipo de exigencia. Por eso, en estos nuevos tiempos, es el entrenador adecuado.