El Villarreal abre un concurso para diseñar los brazaletes del capitán en la 2026/2027

El club busca que los municipios de Castellón se impliquen en una tarea artística que convertirá el distintivo que suele portar Gerard Moreno en un elemento cultural, histórico y patrimonial que reflejará la esencia de cada localidad vecina; se seleccionarán 19 diseños ganadores que serán mostrados en los partidos como local del próximo curso

El Villarreal CF ha vuelto a tirar de ingenio para unir fútbol, territorio e identidad. El club amarillo ha anunciado la apertura del plazo de inscripción del concurso de diseño de los brazaletes de capitán para la próxima temporada, una iniciativa enmarcada dentro del programa Endavant Província, con el que la entidad busca reforzar su vínculo con la provincia de Castellón. La idea es convertir uno de los símbolos más representativos del equipo como es el brazalete del capitán en un emblema cultural, histórico y patrimonial de los municipios castellonenses durante la temporada 2026/2027.

Los municipios, protagonistas del proyecto

El concurso está dirigido a los ayuntamientos de la provincia de Castellón, que podrán presentar su candidatura junto a un artista local encargado de desarrollar el diseño del brazalete. Cada propuesta deberá reflejar la esencia del municipio a través de elementos culturales, históricos, naturales, tradicionales o patrimoniales.

El objetivo del club es que cada pieza tenga un valor más allá del terreno de juego. No se trata solo de un diseño estético, sino de una representación visual de la identidad de cada localidad, trasladada a un emblema de máxima visibilidad como el brazalete que portará el capitán del Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En total, el Villarreal seleccionará 19 diseños que formarán parte de la colección oficial de brazaletes de la temporada 2026/2027.

Fechas clave del concurso

El plazo de inscripción se abrirá el próximo jueves 25 de junio de 2026 y permanecerá activo hasta el viernes 17 de julio a las 23:59 horas. Una vez cerrado el periodo de presentación, el club realizará una selección de las propuestas más representativas hasta conformar la colección definitiva.

Cada uno de los 19 brazaletes elegidos será utilizado por el capitán del primer equipo en un partido oficial como local durante la temporada, lo que permitirá que distintos municipios de la provincia tengan presencia directa en la competición liguera.

Visibilidad en La Cerámica

La iniciativa garantiza una exposición constante durante toda la campaña. Cada jornada en casa del Villarreal CF estará vinculada a un diseño distinto, lo que convertirá a los municipios seleccionados en protagonistas simbólicos del partido correspondiente.

El capitán del equipo -una figura que en la actualidad recae en Gerard Moreno- lucirá cada uno de estos brazaletes, convirtiéndolos en un elemento visible tanto en el césped como en la retransmisión de los encuentros. Además, los artistas cuyos diseños sean seleccionados recibirán reconocimiento a través de los canales oficiales del club, reforzando el papel creativo y cultural de la iniciativa.

Fútbol, arte e identidad local

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Villarreal de seguir acercando el club a su entorno más cercano. Más allá de lo deportivo, la entidad busca implicar a los municipios de Castellón en una propuesta que combina creatividad, identidad y proyección pública.

La idea es que cada brazalete cuente una historia distinta de un pueblo, de su patrimonio, sus fiestas o su paisaje. Un formato que transforma un elemento habitual del fútbol en una herramienta de comunicación cultural.

Un vínculo reforzado con la provincia

Con esta iniciativa, el Villarreal vuelve a insistir en su apuesta por el territorio a través de proyectos participativos que involucran directamente a la provincia. El brazalete del capitán, símbolo de liderazgo dentro del equipo, pasa así a convertirse en un altavoz de la identidad castellonense.

Una acción que une deporte y cultura en la única intención de hacer que cada partido en La Cerámica sea también una representación de la provincia en su conjunto, con 19 municipios compartiendo protagonismo a lo largo de la temporada 2026/2027.