Paul Akouokou ya no tiene el hueco asegurado en el Real Zaragoza

El rendimiento intermitente de Paul Akouokou en el Real Zaragoza y su baja en varios partidos ha hecho que el centro del campo gane independencia sobre él por lo que en el nuevo esquema de Rubén Sellés deberá pelear por hacerse de nuevo con el puesto de titular

El Real Zaragoza en LaLiga Hypermotion es un claro ejemplo de que la vida da muchas vueltas y nada se puede dar por sentado. El equipo ha pasado de estar muerto en la competición a pelear por la permanencia en las dos últimas jornadas por lo que no ha dicho su última palabra. En este momento, el mejor del club blanquillo en lo que va de competición a pesar de que se encuentra último en la clasificación. Rubén Sellés parece haber dad con la tecla en estos dos últimos encuentros en los que no ha estado presente el mediocentro africano, Paul Akouokou.

Al igual que ha cambiado la situación para su equipo, también ha cambiado para un jugador que poco a poco está siendo relegado a un segundo plano debido a la falta de oportunidades causadas por las expulsiones y las lesiones. Así pues, el cartel de fichaje ilusionante poco a poco se está apagando y el centrocampista marfileño tendrá que pelear por un puesto en un centro del campo consolidado en los encuentros frente al Huesca y el Eibar.

Paul Akouokou, disponible por primera vez para Rubén Sellés

Por las circunstancias mencionadas anteriormente, desde la llegada del técnico a la cuidad aragonesa, el jugador no ha estado disponible debido a que ha ido encadenando lesiones con sanciones. Para el encuentro de este fin de semana que enfrentará al conjunto maño con el Leganés podrá contar con el futbolista cedido por el Olympique de Lyon, la cosa es saber cual será su rol ya que dentro de los planes del míster no está cambiar lo que ha funcionado estas dos semanas atrás.

La apuesta actual de Rubén Sellés

El entrenador ha encontrado la combinación idea por el momento en la sala de maquinas donde los protagonistas son Keidi Bare y Raúl Guti como un doble pivote con Mario Soberón de enganche con el ataque y Francho Serrano de interior. Así pues, ha realizado algunos cambios en jugadores que no estaban funcionando como es el caso del ex del Elche. El tiempo en el que Paul ha estado fuera, la cosa ha cambiado, afortunadamente para los zaragocistas, para bien.

Todo apunta a pensar que el míster no va a tocar lo que ha funcionado por lo que el africano tendrá que pelear por un puesto. Hay que recordar que vio la roja por romper el monitor del VAR ante la Cultural Leonesa, en el único partido con Larraz y después se perdió por la sanción de 4 encuentros los duelos ante el Sporting, el Deportivo y el Granada, además de la Copa, mientras que contra el Huesca y el Eibar estuvo fuera por una leve lesión