Sevilla10, a ritmo de récord

El Circuito de Carreras Populares #Sevilla10, organizado por el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (IMD), se encamina hacia su tercera cita del año, la Carrera Popular Parque de Miraflores, prevista para el próximo 19 de mayo y que llegará tras la buena inercia acumulada en las dos primeras convocatorias: la Carrera Popular Nervión-San Pablo (24 de marzo) y la Carrera Popular Parque Vega de Triana (7 de abril). De hecho, unos 9.500 corredores, de los que más de un 30 por ciento fueron mujeres, tomaron la salida en la Carrera Popular Nervión-San Pablo. En ese caso, las particularidades del circuito facilitaron, además, que 47 corredores bajaran sus marcas de los 35 minutos y que 295 quedaran por debajo de los 40, lo que evidenció que el diseño favorece los tiempos de todo tipo de participantes. Por tanto, la labor del IMD tuvo su recompensa tanto en el incremento de atletas como en la mejoría de las marcas de muchos de estos.

De los 9.500 inscritos, 4.800 tomaron la salida en la prueba reina sobre la distancia de 10 kilómetros. Un dato que no fue óbice para que la distancia de iniciación (5 kilómetros) y las carreras escolares, sin coste para los participantes, también ofrecieran buenos guarismos.

Algo parecido a lo que ocurrió dos semanas después en la Carrera Popular Parque Vega de Triana, con 9.000 corredores en la línea de salida. No en vano, en palabras del delegado de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara, se trata "del mejor calendario de carreras del país, que aprovecha las principales condiciones de las calles en las que se diseña el recorrido y las garantías de la organización del Instituto Municipal de Deportes para ofrecer un proyecto único, destinados a perfiles de todo tipo de corredor y a la ciudadanía que entiende el deporte como un modo de vida diferente, sobre todo a los más jóvenes".

En este sentido, los números fueron similares a los de la primera cita y a los que se prevén para la tercera fecha del calendario de 2019. Así, más de 4.000 corredores confirmaron su inscripción en la distancia más larga del circuito, la carrera 10K. Concretamente, 3.823 lo hicieron como parte de la tarifa que incluye todas las pruebas y los 511 restantes se sumaron específicamente para correr por el entorno del Parque Vega de Triana.

Un repunte que no resulta extraño dados los alicientes con los que la organización implementa la prueba. Uno de los más llamativos es el que se refiere a la carrera 10K, que se ha diseñado para corredores nacidos en el año 2003 o con anterioridad sobre una distancia que se encuentra homologada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). Ofrece premios para los tres primeros corredores de cada categoría convocada, estableciéndose un sistema de puntuación que justifica la premiación al final del circuito.

Por si fuera poco, las marcas realizadas son válidas para el ranking nacional de la RFEA de 10 kilómetros ya que se insertan en el calendario y cuenta con jueces autonómicos. Un plus más para un Circuito de Carreras Populares que edición tras edición demuestra que se ha hecho con un hueco en el almanaque de los hispalenses y ha llegado para quedarse.



Cuenta atrás para Miraflores

El próximo domingo 19 de mayo tendrá lugar la tercera prueba del Circuito de Carreras Populares #Sevilla10, la cita del Parque de Miraflores, que previsiblemente volverá a congregar a más de 9.000 participantes entre todas las categorías. Los adultos contarán con carreras de 10 y 5 kilómetros, y los escolares con distancias adaptadas en función de la edad, que oscilarán entre los 3 kilómetros de los cadetes y los 200 metros de los más pequeños, los prebenjamines.

La inscripción estará abierta hasta el miércoles previo a la carrera, 15 de mayo, y se puede realizar 'on-line' en la página web del Instituto Municipal de Deportes (IMD): www.imd.sevilla.org.

Los participantes que se atrevan con este tercer asalto afrontarán un interesante recorrido que incluye los siguientes puntos de paso: Carretera de Carmona; Ronda de Capuchinos; C/ Muñoz León; C/ Doctor Fedriani; Ronda Urbana Norte; Glorieta Berrocal; C/ Corral del Agua; C/ Estrella Canopus; Glorieta Berrocal; Avenida Alcalde Manuel del Valle; Avenida Mujer Trabajadora; Avenida de las Asociaciones de Vecinos; e Interior del Parque de Miraflores.



Recogida de dorsales

La recogida de dorsales y la bolsa del corredor tendrá lugar del lunes 13 al jueves 16 de mayo (de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas), y el viernes 5 (de 09:00 a 14:00 horas) en el Centro Deportivo Pino Montano (Avda. Cortijo de las Casillas s/n).

El mismo día de la carrera se entregarán dorsales únicamente para las personas no residentes en el municipio de Sevilla; el punto de entrega de dorsales estará en el interior del Parque de Miraflores y tendrá el siguiente horario: de 08:00 a 09:00 h para la Carrera de 10K y de 09:30 a 11:00 h para quienes afronten la Carrera de 5K y las Carreras Escolares.