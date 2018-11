El mensaje de Quique Setién a Bartra

No debe empañar, en absoluto, el ambiente festivo que se vive en torno a un partido que debe quedar para el recuerdo. Ya es el segundo encuentro europeo esta campaña en el Benito Villamarín, pero e estreno ante el desconocido Dudelange nada tiene que ver con el glamour y la importancia de un Real Betis-Milan en el día en el que puede quedar cerrada la clasificación del conjunto bético en su grupo, el F. Lo lidera y un nuevo triunfo ante los de Gattuso -que no puede contar con Higuain- le metería en dieciseisavos de final si el Olympiacos no logra los tres puntos ante el Dudelange. Tendría mucho mérito porque el Betis se convertiría en el único equipo español clasificado con dos jornadas de antelación.

El partido es lo importante y bien harían los béticos centrándose en la histórica cita. Pero la actualidad ha introducido un mensaje que Quique Setién ha lanzado públicamente a Bartra en una entrevista concedida a una emisora catalana, Rac1. El titular, en palabras textuales del técnico, le deja en mal lugar: "Algo no estarás haciendo bien para estar aquí en el Betis", "un equipo en teoría inferior a los otros dos -Barcelona y Dortmund- en los que has estado".

Si la frase se contextualiza, tiene su lógica. Quique lanza muchos elogios a Bartra y, por cómo lo transmite, intenta motivar al jugador indicándole también sus defectos. Y seguramente, la complicidad que se intuye entre el entrenador y el jugador conviertan en ruido una polémica que quedará zanjada con algún gesto público entre ambos. Ahora bien, Quique monta otro revuelo con un nuevo desliz verbal y debería tomar nota si no quiere aumentar en número al grupo de detractores con sus salidas de tono.

En primer lugar, habría quedado mucho mejor afirmando que Bartra fue una oportunidad de mercado que aprovechó el Betis, que su valor está muy por encima al que se pagó por él, que tiene calidad y una inteligencia privilegiada para estar donde tiene que estar en cada momento del partido y que debe ser el central titular de la selección en los próximos años. Las virtudes, aireadas en público. Los defectos a los que se refiere para hacerle crecer como jugador, en privado. ¿De qué sirve airear sus debilidades? Ya todos los rivales saben algo que tal vez no manejaban, que Bartra "debe controlar el estrés", que "es tremendamente impulsivo" y "quiere estar en todo". Le aconseja, además, que se fije en Piqué porque tiene lo que le falta a él: "Llega a todos sitios, no se altera nunca y siempre está bien colocado".

Se equivoca también cuando, al aclarar sus manifestaciones, asegura que "Bartra tiene condiciones para jugar la Champions en un equipo de élite y para estar en la selección". Extraña que en su segunda temporada en Sevilla aún no haya detectado que ningún bético pone en duda la grandeza de su equipo y todos aspiran a que Bartra logre esos dos mismos objetivos -la Champions y jugar con la selección- vistiendo la camiseta de las trece barras.

Demasiadas líneas para unas manifestaciones que podríamos colocar en el capítulo de anécdotas, pero que adquieren relevancia porque vienen precedidas por otras que pueden afectar a la relación de Setién con su vestuario y con la grada ("entendimos que los jugadores del banquillo no iban a cambiar mucho las cosas"; "a la gente que no le importa el resultado está encantada con el Betis"; "hay un murmullo en la grada que perjudica al equipo"; o "iros a tomar por culo"). Pierde por la boca, pero no habrá debate si logra lo importante: ganar. Para empezar, al Milan.