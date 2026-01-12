España, a las puertas de una histórica plaza de bobsleigh en los Juegos de Milán-Cortina 2026

Pese a la gran actuación de Leanna García, se ha quedado como segunda suplente en el ránking de bobsleigh femenino; Adrián Rodríguez y Ana Torres-Quevedo tampoco logran la clasificación en skeleton, por lo que España completa su equipo de Deportes de Hielo para Milán-Cortina 2026

España ha soñado con tener un histórico representante en bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 y hasta el último momento del fin de semana lo rozó Leanna García, pero finalmente se ha quedado a dos plazas y tendrá que esperar alguna baja para poder convertirse en la primera española que compite en una cita olímpica en esta modalidad.

Hacía más de 50 años que España no competía en bobsleigh en unos Juegos de invierno y nunca lo había hecho una representa femenina. Leanna García cuajó una gran competición Copa América de Lake Placid, donde acabó sexta, lo que le permitió subirse al podio de la carrera, pero la clasificación olímpica estaba a expensas de otros resultados de terceros que no se dieron.

Nacida en Canadá, aunque su familia paterna es de Colmenar Viejo, sus resultados en 2025 alimentaban las esperanzas de clasificación. Leanna García ya había sido la primera española en subir a un podio en competición oficial y la primera en participar en un Mundial desde 1971, pero salvo 'milagro' no podrá completar el círculo en esta cita olímpica. Sólo queda una última prueba clasificatoria, en la que no competirá, por lo que queda como segunda reserva en monobob y tendría que haber dos renuncias en las próximas semanas para que pudiera avanzar en el ránking.

Tampoco ha podido alcanzar su clasificación para Milán-Cortina 2026, Adrián Rodríguez, que finalizó en undécima posición en skeleton en la Copa América de Lake Placid, un resultado que no le permite la clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno.

"Los resultados cosechados lo dejan fuera de las plazas olímpicas, pero queremos aplaudir el esfuerzo y perseverancia de Adrián por pelearlo hasta la última bajada", publicaba la Federación de Deportes de Hielo, que también lamentaba que Ana Torres-Quevedo, que ha competido este fin de semana en la Copa de Europa de Skeleton en Innsbruck, tampoco hubiera logrado plaza en modalidad femenina.

España falta en skeleton veinte años después

Después de unos años en los que Ander Mirambell mantenía la representación española en skeleton en las citas olímpicas, España estará ausente veinte años después en esta modalidad. Precisamente, desde Turín 2006.

Salvo que repesquen a Leanna García, la Federación de Deportes de Hielo cierra su representación Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 con la presencia de dos patinadores de velocidad, Nil Llop y Daniel Milagros, y cinco representantes en patinaje artístico: Olivia Smart y Tim Dieck, Sofía Val y Asaf Kazimov y Tomás Guarino. Precisamente, Val y Kazimov llegarán motivados a los Juegos de Invierno después de haber logrado la medalla de oro en el Sofía Trophy celebrado la pasada semana.