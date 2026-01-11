El español Nil Llop sigue haciendo historia con otro milagro en los Europeos

En una disciplina que no cuenta con ninguna pista en España, el catalán roza la medalla en los Europeos de patinaje de velocidad tras ser el primer español en clasificarse para unos Juegos Olímpicos

Nil Llop sigue agrandando su nombre a nivel nacional e internacional. El patinador español, el primero en clasificarse para unos Juegos Olímpicos de Invierno al lograr dos plazas para el patinaje de velocidad, ha demostrado su nivel y ha estado este fin de semana en la pelea por las medallas en el Campeonato de Europa.

Llop ya avisó que estos Europeos de patinaje de velocidad le servirían como preparación para los Juegos de Milán-Cortina 2026 y, tras lo ofrecido, sólo puede pensar que está en el buen camino. El catalán se ha quedado a dos décimas de la medalla de bronce y ha finalizado en sexta posición en la prueba de 500 metros de la prueba disputada en el Arena Lodowa de Tomaszow Mazowieck (Polonia).

La victoria en los Europeos fue para el patinador local Damian Zurek con un crono 34.527, con el que superó a su compatriota Marek Kania (34.821), mientras que el tercer lugar del podio lo ocupó el noruego Bjorn Magnussen (35.123), con sólo dos décimas de los 35.324 marcados por Nil Llop. El otro español participante y que también estará en los Juegos de Invierno, el aragonés Daniel Milagros fue decimocuarto con 36.025.

"Si ellos tienen un día muy malo y yo uno muy bueno, si soy honesto, con un top 15-10 estaría muy orgulloso", señaló Nil Llop hace unas semanas sobre sus aspiraciones en Milán-Cortina 2026. Ahora, tras alcanzar un sexto puesto y estar tan cerca de algunos de los que allí como rivales sus aspiraciones serán más ambiciosas. Nil Llop, que había sido previamente decimosexto en la prueba de 1.000 metros, acabó "muy contento" tras haber patinado "bien y rápido" en esta final europea de 500 metros.

Lógicamente, esta sexta plaza en la mejor de la historia para España en un Europeo de patinaje de velocidad, ya que es una disciplina que apenas se practica en nuestro país. De hecho, no existe ninguna pista para poder hacerlo y los españoles tienen que entrenar y vivir siempre fuera.

Lanisek gana en los saltos de Zakopane y Domen Prevc se toma un respiro

Por otro lado, este domingo también se ha celebrado en Polonia, en Zakopane concretamente, una prueba de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico en la que se ha impuesto el esloveno Anze Lanisek tras superar al austriaco Jan Hörl, segundo en el pasado Cuatro Trampolines que ganó un Domen Prevc que esta vez estuvo lejos de los mejores.

El esloveno, líder destacado de la Copa del Mundo de saltos de esquí y brillante vencedor del Cuatro Trampolines, acabó en la vigésimonovena posición en un día que se tomó como 'relax' tras sus últimos triunfos.

Anze Lanisek saltó 138 y 137 metros y acabó con 278,1 puntos, 13,3 más que un Jan Hörl que lideraba tras la primera manga. Tercero fue el también austriaco Manuel Fettner, 15,4 de Lanisek. En la general de la Copa del Mundo, Domen Prevc domina con 1214 puntos, casi 400 más que el japonés Kobayashima y 487 más que Lanisek.