Rally Dakar 2026 | Etapa 8, Wadi Ad Dawasir: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

La octava etapa del Rally Dakar será demencial, regresando tras tres años de ausencia a una de las zonas más emblemáticas de Arabia Saudí con la especial más larga de toda esta edición

El 17 de enero finalizará el Rally Dakar 2026 que ya ha pasado su ecuador. Wadi ad Dawasir vuelve a la escena tras tres años estando fuera del recorrido, con la especial más larga de toda edición con 481 kilómetros y 236 de enlace. Sin duda, una de las etapas más completas convirtiéndose en un examen final de resistencia tanto para las máquinas como para los pilotos. Cualquier error puede cambiarlo todo, por lo que será fundamental que los participantes anden con cuidado si no quieren quedarse fuera antes de tiempo.

La Etapa 8, con una variedad extrema

Una ruta bastante completa, en la que todo empezará desarrollándose en mesetas de alta velocidad fuera de la pista, siendo clave el ritmo y la confianza mecánica. Cuando el terreno comienza a entrar el cañones, la vegetación y los senderos estrechos propiciarán precisión técnica para no dañar los vehículos y sobrepasar los obstáculos, tanto en Ultimate como en motos. Pero lo más complicado estará al final de la ruta, cuando ya estén estén extasiados, con constantes cambios de dirección que pueden cambiarlo todo en segundos.

Al ser la especial más larga del año, lo fundamental es saber gestionar el cansancio. Cabe recordar que ya entramos en la segunda semana de carrera y los participantes ya no están tan frescos como el primer día. Eso sumando a que es una zona que no se pisa desde 2022 y por lo tanto las trazas antiguas habrán desaparecido, tendrán la misión de leer el desierto como si fuese la primera vez. Wadi ad Dawasir es conocido por sus contrastes, por lo que aquí es donde se suelen decidir los podios. Una avería o una perdida de rumbo puede costar minutos imposibles de recuperar.

Horarios de la Etapa 8

La actividad en el vivac comienza muy temprano para aprovechar las horas de luz en la especial más larga del rally, en motos, comenzarán el tramo cronometrado sobre las 03:00 - 03:30 de la mañana, mientras que los coches comenzarán el tramo sobre las 05:30 - 06:00, ambas hora peninsular. Al ser la etapa más larga, los primeros pilotos de motos podrían estar llegando a la meta cerca del mediodía mientras que en Ultimate lo harán primera hora de la tarde.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 8 desde Wadi Ad Dawasir a Wadi Ad Dawasir del Rally Dakar 2026 el lunes 12 de enero a partir de las 21:45 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.