Bate el récord de España y carga contra su país: "Todo el trabajo ha sido de Estados Unidos"

Said Mechaal pulveriza el récord de España de 10 kilómetros y carga contra la Federación: "Aquí me han rechazado la beca muchas veces, todo el trabajo es de Estados Unidos"

Valencia volvió a ser talismán y el '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' ha servido para que el sueco Andreas Almgren, con un tiempo oficial de 26:45, y la escocesa Eilish McColgan, con de 30:08, batieran el récord de Europa de los diez kilómetros, o para que el español Said Mechaal estableciera un nuevo récord nacional de la distancia con un tiempo de 27:21.

Almgren fue el ganador de la prueba y superó en siete segundos el récord que él mismo había marcado hace un año en esta misma carrera (26:52). En la femenina, por su parte, la campeona fue la keniata Brenda Jepchirchir, con un tiempo de 29:25, muy lejos del récord mundial que buscaba y que seguirá teniendo Agnes Jebet, quien lo batió en esta misma carrera hace dos años y lo estableció en 28:46.

Tampoco hubo récord de España en la categoría femenina, en la que Marta García esperaba mantener la inercia tras su gran San Silvestre Vallecana. La atleta palentina no estuvo lejos de los 31:11 que firmó Carla Gallardo hace unos meses, pero se quedó con 31:17, a seis segundos de ese récord.

Hasta ahí todo normal en una '10K Valencia Ibercaja by Kiprun' en la que la lucha no sólo está por la victoria, sino por unos récords que caen año tras año gracias a un circuito que favorece estas características.

Rajada de Said Mechaal por la falta de ayudas

Lo que sorprendió fue lo que llegó a continuación. Tras batir el récord de España, Said Mechaal no dudó en criticar a su país, al que acusó de haberle negado una beca que le habría permitido entrenarse y vivir aquí. “Estoy muy agradecido a la gente que ha creído en mí durante todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que es quien más me ha apoyado”, aseguraba el atleta español, hermano pequeño del también atleta Adel Mechaal.

“Llevo tres o cuatro meses en España y todo el trabajo ha sido de Estados Unidos, que son los que me han formado y me han dado la oportunidad de llegar a este nivel cuando estaba aquí sin ninguna ayuda”, advertía el atleta de ascendencia marroquí, quien no obstante, sí quiso agradecer la ayuda de su club, el Vistasol, “porque me apoyó cuando no tenía nada antes de ir a Estados Unidos”. "Todo es gracias a Estados Unidos, lo quiero dejar muy claro. Y a mi club, el Vistasol. Punto", reiteró.

Mechaal, que rebajó en 20 segundos la anterior marca, estaba feliz de poder haber traducido en resultados el trabajo realizado durante los últimos años. “El trabajo de los últimos dos, tres y cuatro años ha salido. Estoy muy contento, sobre todo por la gente que ha creído en mí y por poder darles este pequeño regalo”, concluía el atleta español.