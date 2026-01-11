El precio real pactado por Guilherme Fernandes, menor de lo esperado, y las intenciones de Valladolid y Betis

Figura indiscutible durante su cesión en Pucela, la opción de compra, obligación en el caso de ascenso, acordada entre Betis y Valladolid resulta muy asumible y, según ha podido saber ESTADIO, inferior a lo que trascendió cuando se firmó

En líneas generales, las cesiones acordadas el pasado verano por el Betis distan de ofrecer hasta ahora los resultados esperados por la ausencia de continuidad de jóvenes valores como Gonzalo Petit e Ismael Barea en el Mirandés, o Sergio Arribas en el Huesca, hasta el punto de que en algunos casos en Heliópolis se plantean romper el préstamo para buscarles un nuevo destino.

Dentro de este panorama negativo, existe una excepción con mayúscula con Guilherme Fernandes como protagonista, pues, tras renovar hasta el 30 de junio de 2027, el meta luso se marchó a préstamo al Real Valladolid para erigirse en una de sus principales figuras y en la revelación entre los tres palos de Segunda división. A sus 24 años ha confirmado sobremanera en una categoría superior las magníficas sensaciones en el filial bético que propiciaron que La Palmera prolongaran su vinculación antes de alcanzar un acuerdo con el Valladolid.

Un pacto que ya sorprendió en su momento por las cifras que trascendieron, muy asequibles para que en Pucela se hicieran con la propiedad del portugués, ya fuera con la obligación de compra incluida en el caso del ascenso de los albivioletas o la simple opción si no lo hiciera. En este sentido, cuando se cerró la operación se afirmó que dicha cantidad ascendía a un millón de euros y que el Betis se reservaba la posibilidad de recomprarlo por dos millones durante dos ventanas de fichajes.

El montante de la opción de compra pactada entre Betis y Valladolid

Sin embargo, la opción de compra, obligación si asciende, acordada entre las partes, es aún menor según apuntan a ESTADIO Deportivo fuentes cercanas al futbolista al portero lisboeta. En este sentido, el Valladolid podría hacerse con sus servicios por solo 500.000 euros, lo que prácticamente dan por asegurado a esta redacción por el excelente rendimiento del meta y el precio asumible para adquirirlo en propiedad, lo que después le permitiría hacer caja en el caso de que el Betis opte por ejercer su derecho de recomprarlo en el futuro o obtener plusvalía de una venta a otro club.

Estas mismas fuentes se muestran convencidas de que, a día de hoy, la intención de los verdiblancos es contar en un futuro con el de Lisboa para potenciar una portería ahora mismo bien cubierta por Álvaro Valles, Pau López y Adrián San Miguel, ya dependiendo, obviamente, de que Guilherme, que juega hoy contra el Leganés, mantuviese el nivel y siguiera creciendo en el José Zorrilla.

Operación rentable para el Betis en cualquier caso

Lo cierto es que hasta ahora los informes que manejan en La Palmera del portugués son inmejorables, lo que hace que la cifra de la opción de compra parezca muy baja, si bien cabe recordar que los heliopolitanos solo pagaron por su fichaje al Estrela amadora alrededor de 50.000 euros.