Nervios, confianza y espíritu de equipo entre los primeros competidores españoles

Tokio, 23 jun (EFE).- Nervios, ganas de empezar a competir, confianza en sus posibilidades y espíritu de equipo son las sensaciones que comparten los primeros españoles que participarán en los Juegos de Tokio.



La taekwondista Adriana Cerezo, que apostó "por cuatro medallas de cuatro" para su deporte, y el boxeador Emmanuel Reyes Pla, "yo soy un peligro para ellos, no ellos para mí", fueron quienes se mostraron más optimistas en una comparecencia ante la prensa en vísperas de su estreno.



Así expresaron sus impresiones:



.



Adriana Cerezo (taekwondo):



"No voy a dejar nada en la cartera. Estoy en un proceso de formación personal pero eso no quita que vaya a renunciar a un buen resultado. Voy a por una medalla y si es de oro, mejor.



La verdad es que, para lo que hemos venido, da igual el sorteo Mi primera rival, la serbia Tijana Bogdanovic, he tenido con ella dos combates y hemos entrenado juntas. Si salgo con confianza no crfeo que haya ningún problema.



Según pasan los días los nervios van desapareciendo y estoy más a gusto.



Cualquiera de los cuatro podemos ganar una medalla. Va a depender mucho de nosotros. Pueden ser cuatro de cuatro".



.



Raúl Martínez (taekwondo):



"Quiero luchar por las medallas. Somos una potencia en taekwondo. Ya se nota que esto empieza, pero los nervios me ponen a punto. Son necesarios para sacar mi mejor versión. La sensación de estar en la Villa es importante. Son unos Juegos especiales pero todo está controladísimo".



.



Javier Pérez (taekwondo):



"Las experiencias vividas ante son muy provechosas. Nos hemos quitado el jet lag, los nervios, estamos en este estado de tensión que nos conviene".



.



Adrián Vicente (taekwondo):



"El último ha sido nuestro mejor entrenamiento".



.



Aina Cid (remo):



"Hablar de medalla es difícil. Hay muchos rivales con las que no nos hemos visto durante dos años. Sería una información errónea. Hay que empezar las eliminatorias y a partir de ahí siempre avanzando en las regatas. Nos tenemos que centrar en el máximo rendimiento.



Sé que todo el mundo quiere saber si va a haber medalla. Hemos hecho una buena preparatoria, estamos dando mejor velocidad que nunca, pero es pronto para hablar de eso. Todos tenemos ese sueño.



El año extra nos ha dado a Virginia Díaz y a mí la oportunidad de compenetrarnos mejor. Nos entendemos con gestos o palabras cortas. Eso se ha acabado notando en la velocidad de nuestra embarcación.



Dentro de la Villa no se nota tanta diferencia respecto a Río. Todo es bastante normal. Esperaba más diferencias".



.



Jaime Canalejo (remo):



"El campo de regatas es complicado porque todos los días hay bastante viento de lado y te echa fuera de la calle. Estamos deseando que llegue la primera regata porque tenemos mucha incertidumbre. No sabemos cómo vienen otras embarcaciones, sobre todo las de fuera de Europa. Vamos a dar el cien por cien y cada regata será el resultado que tenga que ser.



El falso positivo de Javier García fue un momento muy complicado porque llevábamos un mes confinados con nuestro entrenador, sin cocinero, para evitar todo riesgo. Al final todo se aclaró".



.



Gabriel Escobar (boxeo):



"Al mes de clasificarme teníamos las olimpiadas y el aplazamiento me vino mejor. Pensé que así estaba más entrado y que tenía un año para prepararme a tope; me vino bien.



El seleccionador nos dice que tengamos confianza. Nosotros hemos ganado a gente que está entre los mejores del mundo. Estamos preparados para ganar a cualquiera".



.



Emmanuel Reyes Pla (Boxeo):



"Es el mejor cuadro que tengo. Sé que estoy en el lado en el que están los grandes boxeadores. Pero hay que tener respeto por mí. Yo soy un peligro para ellos, no ellos para mí. Vamos a ganar al kazajo, porque ya le gané; y ya se irá viendo.



El camino es duro, todo el mundo tiene un camino duro en la vida. Con sacrificio y esfuerzo, miro para atrás y todo lo que pasé no fue en vano. Gracias a Dios conquistaremos la medalla de oro y poner en alto la bandera de España, eso es lo que intentamos".



.



Thierno Diallo (gimnasia):



"Estoy un poco nervioso, pero calentando los aparatos se me olvida todo. Es una experiencia única, estoy viendo a los que han sido mis ídolos desde niño. La final por equipos no la veo tan lejos. Esta vez el caballo con arcos no es el aparato más flojo, todos lo hemos preparado bien.



Hemos hecho un trabajo tan meticuloso que, al final, la competición es como un entreno más.



Apuesto por China para ganar la final por equipos".



.



Nicolau Mir (gimnasia):



"Hemos preparado más a conciencia el caballo con arcos, sabíamos la carencia que teníamos.



Para los jóvenes del equipo es una pasada competir junto a Nestor Abad o Ray Zapata, es una enseñanza para nosotros. Teníamos muy pocas competiciones pero en los dos últimos meses hemos podido compensar para que los Juegos no sean la primera competición. El entrenamiento de podio nos fue genial.



El primer objetivo es entrar en la final por equipos. No es fácil, porque hay varios equipos intocables, pero el resto estamos en los mismos puntos.



Mi padre Pedro Mir ya lleva tres Juegos como técnico y es una pena que no haya venido a estos por la lesión de Cintia Rodríguez. Habría sido una pasada vivir esta experiencia con mi padre".



.



Lili Fernández y Elsa Vaquerizo (voley playa)



"Ya llevamos cinco días entrenado, ayer en la cancha central. Con buenas sensaciones para el domingo.



Conocemos muchos a nuestras primeras rivales, las holandesas (Keizer y Meppelink), ya somos todas veteranas, como nos han llamado. Estamos más pendientes del siguiente con las estadounidenses (April y Alix)".



.



Pablo Herrera y Adrián Gavira (voley playa)



"No hace tanto calor como esperábamos. Las sensaciones con la pista y la arena son muy buenas. El primer día en la central nos molestó bastante el sol sobre todo en la zona de Pablo. Por lo demás todo biem



Hemos analizado a los rusos, tenemos que jugar muy bien, no tenemos esa altura que tienen ellos.



Cuando nos pongamos hoy los trajes para la ceremonia inaugural seremos conscientes de que empiezan los Juegos. Serán unos momentos para disfrutar de algo que no se vive todos los años. Aunque no haya público, al final somos españoles y la alegría se transmite.



Hay mucha sensación de equipo en la delegación española".



.



Galia Dvorak (tenis de mesa):



"Serán mis cuartos juegos, los segundos en individual. Después de las sensaciones de Río me gustaría simplemente jugar a darlo todo, terminar los partidos que juegue marcharme sabiendo que me he preparado bien y que lo he dado todo. Estoy un poco descontenta con mi sorteo, teniendo en cuenta que empiezo en segunda ronda, esperaba un rival de peor ranking y me ha tocado una de las mejores de la ronda, pero me encuentro jugando muy bien, estoy muy contenta y tengo muchas ganas de jugar.



En los torneos de tenis de mesa no suele haber mucho público, pero en los Juegos sí, el pabellón está a reventar y la sensación compitiendo suele ser muy especial, eso está claro que será diferente. La diferencia más grande que estoy notando es que está siendo frío, normalmente yo tenía la sensación en otros Juegos de que hay un pequeño ambiente de festividad (...) Hay un poco de caos y descontrol, no sé si con el tema de la pandemia está siendo todo más difícil para los japoneses, hay algunas cosa que no acaban de funcionar bien y sorprende viniendo de una nación como Japón".



.



María Xiao (tenis de mesa):



"Son mis primeras olimpiadas y el objetivo es pasar la primera ronda. Como son mis primeros Juegos, hasta ahora he estado tranquila, pero creo que antes del partido estaré más nerviosa. No sé cómo va as salir, pero sé que voy a luchar".



.



Álvaro Robles (tenis de mesa):



"Es una competición larga, si no me equivoco serían seis rondas hasta llegar a la final, el objetivo principal que me he marcado es pasar el mayor número de rondas posible, los cabezas de serie nos están esperando en segunda o en tercera, el objetivo es llegar allí a jugar contra ellos.



Desde que llegamos a la Villa Olímpica he estado disfrutando bastante toda la experiencia. Estoy en la habitación con otros deportistas de halterofilia, tiro, esgrima, ha sido una experiencia nueva para mí, y ahora que ha salido el sorteo y sabemos con quién jugamos vuelven estos nervios, pero los considero buenos".



.



Hugo González (natación):



"Principalmente lo que ha cambiado es el motivo por el que nado, antes lo hacía un poco más por mí, pero ahora, especialmente después del coronavirus, de estar confinados en casa, he empezado a tomar la natación como un deporte de equipo de verdad, nunca siento que me tiro solo a competir.



En los Juegos de Río creo que era un pelín demasiado joven para saber qué hacer, pero ahora el objetivo no es tanto aprender, la idea es afrontar los Juegos como una competición más y competir al máximo.



Intento mantenerme en mi burbuja y no estar pensando en lo que dice la gente. Mantener la misma actitud de siempre, tomarlo como una competición más. Será después de la prueba y no antes cuando toque escuchar lo que dice la gente"



.



África Zamorano (natación):



"No pienso en una posición, sino en hacer mi mejor marca, luchar para poder bajar mis mejores marcas y evidentemente si me meto en una semifinal mejor que mejor".



.



Marc Larumbe (waterpolo):



"El objetivo es ir partido a partido y conseguir cuanto antes el acceso a cuartos, y una vez logrado el objetivo de estar entre los ocho mejores pensar ya en los cuartos, que es donde se decidirá nuestro futuro en los Juegos. En esos cuartos si competimos bien, si seguimos el plan de partido que marque el entrenador, tendremos opciones de victoria".



.



Alberto Munárriz (waterpolo):



"El grupo es muy complicado. Tenemos cuatro rivales a batir, sin desmerecer a Kazajistán, pero creo que el equipo hace ya unos años que ha tenido un cambio en cuanto a nivel y en cuanto a mentalidad y hemos conseguido competir con todas estas potencias como Croacia, Serbia, Montenegro. Creo que llegamos bien, confiamos en nosotros, estamos bien preparados y lucharemos por ganar cada partido".



.



Fran Garrigós (judo):



"Tenemos un buen equipo como lo llevamos demostrando durante todo el año en el circuito. Cualquiera de los siete que estamos puede sacar medalla y yo espero que superemos esa cifra de tres medallas que se lograron en Atlanta 1996 y mínimo saquemos cuatro".



.



Julia Figueroa (judo):



"Sí que es verdad que llevamos desde Sídney sin sacar medallas, siempre ahí con esos quintos puestos, pero esperamos que este año podamos romper la racha. Creo que tenemos un equipo muy competitivo. Todos tenemos un nivel muy alto y grandes posibilidades de luchar por medalla".