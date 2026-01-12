La accidentada aventura de Jesús Calleja tiene precio: el dineral que ha pagado por correr el Dakar 2026

El Rally Dakar es una de las grandes carreras del año en el mundo del motor, aunque eso sí, ya no es aquel evento amateur de los desiertos africanos, pues se ha profesionalizado y correr allí es muy caro

El Rally Dakar es la prueba por excelencia del motorsport 'off-road', y tiene la mística de cuando era una carrera amateur en la que lo que importaba de verdad era la supervivencia. Ahora los tiempos han cambiado y lo que de verdad importa es la velocidad, además de que para participar hay que pagar unas sumas de dinero brutales. Hay pilotos profesionales que llegan a la prueba cobrando unos sueldos millonarios, pero a la vez hay otros que son clientes, es decir, se financian su presencia. Esto suele ser sinónimo de no aspirar a ganar, aunque el actual triunfador es uno de estos, Yazeez Al-Rajhi.

Los precios por estar en el Rally Dakar

Participar en el Rally Dakar cuesta en coches 32500 euros, mientras que en camiones la cifra es de casi 46000 euros y en motos esta cifra cae hasta los 20000 euros. Esta cifra va más allá del equipo, pues es únicamente el coste de inscripción, mientras que una vez asumido este, se empieza a contar el resto, como puede ser el vehículo de un equipo oficial, cliente, o de cada uno de los casos específicos de cuantos aparecen en la línea de salida de la carrera más dura del mundo.

Un ejemplo de esto son los mecánicos, pues aquí depende del caso. Hay algunos que incluso se pagan el viaje por venir a trabajar al vivac, aunque la gran mayoría vienen con un sueldo para servir a los diferentes pilotos o estructuras. Eso sí, para los equipos, inscribir a un mecánico en la carrera cuesta 16000 euros, más alguna persona de asistencia, que de servicio al equipo, cuesta otros 10000 euros. Y por cada vehículo de asistencia que hay en la carrera, hay que tener mínimo a dos personas, es decir, que se multiplica ese precio. Por otro lado, meter en el campamento una caravana cuesta en torno a 10 o 15 mil euros.

Una aventura muy cara para Jesús Calleja

Una de las caras más conocidas de esta edición ha sido Jesús Calleja. El televisivo aventurero español ha sido noticia por sus quejas por el orden de salida, y después del brutal accidente que le llevó a abandonar, también por el apartado económico. Y es que el leonés recibió de la Junta de Castilla y León la friolera de 650000 euros en concepto de patrocinio. Aunque la realidad es que poco cubre esa cantidad, ya que solo alquilar su coche, que pese a ser de Santana es un Century, cuesta en torno a 800000000 euros, más los gastos de vehículos y personal, por lo que se puede estimar que el coste de Calleja para estar en la carrera fue de algo más de un millón de euros.