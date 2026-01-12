Rally Dakar 2026 | Etapa 9, Wadi Ad Dawasir - Refugio: perfil, horarios y donde ver en TV la jornada

El Rally Dakar celebra este martes la segunda parte de su segunda etapa maratón, en la que se empezará a jugar la carrera a pocos días del final y cuando ya de verdad cualquier error mínimo puede dilapidar cualquier opción de triunfo

El Rally Dakar celebra este martes una etapa clave, la primera parte de la maratón, la segunda de esta edición. Ya la semana pasada fue clave y en los dos días sin ayuda cambió en gran medida la carrera, algo que se espera que se repita estos días, en los que se va a definir casi todo lo que queda. Las motos deberán tener un cuidado extra y los coches saber cuando apretar, pues ahora sí, una avería excesivamente grande sería mortal parea las opciones de cualquiera de los favoritos.

Las motos y los coches no harán el mismo recorrido en esta primera parte de la 'Etapa Maratón'. Las motos completarán un total de 418 kilómetros cronometrados y los coches ocho menos, en ambos casos sumando algo más de 120 km de enlace. Al ser una jornada en la que los pilotos deberán ser autosuficientes, no tendrán ayuda alguna de sus equipos ni ningún tipo de comodidad, y sobre todo, deberán tener el máximo cuidado este martes con un terreno bastante pedregoso y traicionero, antes de afrontar las dunas del miércoles en las que se jugará todo y cualquier problema del martes se pagará ese día.

Horarios de la Etapa 9

La actividad en el vivac comienza algo más tarde que en la jornada previa, en motos, comenzarán el tramo cronometrado sobre las 05:40 de la mañana, mientras que los coches comenzarán el tramo sobre las 06:10, ambas hora peninsular. Pese a ser más corta, al salir más tarde se mantendrían los horarios de llegada de este lunes, por lo que los primeros pilotos de motos podrían estar llegando a la meta cerca del mediodía mientras que en Ultimate lo harán primera hora de la tarde.

Donde ver etapas y resúmenes del Rally Dakar 2026

La competición podrá seguirse a través de varias opciones en España, eso sí, la carrera íntegra no se podrá ver debido a las dificultades que entraña grabar una competición con estas características.Pero, se podrán ver varios resúmenes y reportajes a través de los canales Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD y Red Bull TV, disponibles en DAZN.

Televisión Española cubrirá el Rally Dakar 2026, centrándose en la emisión diaria de resúmenes y programas especiales a través de sus canales y plataformas digitales. Se podrá ver el resumen de la Etapa 9 desde Wadi Ad Dawasir al refugio del Rally Dakar 2026 el lunes 12 de enero a partir de las 21:45 horas en Teledeporte y en RTVE Play.

También podrás informarte de todos los detalles de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás los resúmenes y las principales noticias del Rally Dakar 2026.