Almonte será el escenario de la única prueba española del Campeonato Mundial de MGXP

El fin de semana del 20 al 22 de marzo se celebrará el Campeonato Mundial de Motocross en la localidad de Almonte, prometiendo traer sensaciones únicas en este nuevo año

Ya queda poco más de un mes para que rujan los motores del Campeonato Mundial de MGXP, que comenzará en tierras argentinas el próximo 8 de marzo. Entre otros destinos, apenas catorce días después de la celebración de la inauguración, la provincia de Huelva será la protagonista, con una carrera en la localidad de Almonte.

La prueba será la única en disputarse en nuestro país, donde la afición por el motocross es máxima y, por primera vez, tendrá lugar en Andalucía, concretamente en el pueblo onubense de Almonte. Dicha prueba será también puntuable en el calendario europeo.

Varios serán los protagonistas que prometerán espectáculo en esta edición de la competición. El campeón del mundo Romain Fevbre parte principal candidato a revalidar el título, con Lucas Coenen o el español Rubén Fernández buscando arrebatarle la corona. La principal ausencia respecto al año pasado será el neerlandés Glenn Coldenhoff, que se marcha al campeonato brasileño de Motocross.

Antonio Paricio, ilusionado por esta carrera

Una de las voces autorizadas para hablar de esta carrera es Antonio Paricio. El de Pilas, que fuera Campeón de Europa en 125, lleva tanto tiempo ligado a este deporte que apenas recuerda la primera vez que escuchó el rugido de un motor. El protagonista es el CEO de esta prueba que se celebra en la localidad de Almonte, un amor por el motor que le viene de su padre, que fue piloto profesional de motocross.

Este circuito, para Paricio, es “un grandísimo reto”, ya que conlleva “muchos matices” como “adecentar la pista, los accesos del público, el paddock para 300 pilotos o temas de logística”. Este territorio, además, tiene ciertas características singulares debido a su conformación de terreno “arenoso, muy espectacular”. Los 1.800 metros aproximadamente darán de qué hablar en el fin de semana del 20 al 22 marzo.

Esta prueba está situada entre Almonte y la aldea del Rocío, en pleno Coto de Doñana. Este trazado tiene una “visión magnífica para el público”, además de hacer a los pilotos “dar el máximo” en la primera prueba europea del año 2026. Paricio considera que uno de los puntos fuertes de esta prueba será “la agresividad de los participantes para ir rápido”, algo que marca “la diferencia en el pilotaje” ante un Mundial que se antoja “espectacular” para el que fuera campeón europeo en 1999.

Con una capacidad para entre 25.000 y 30.000 espectadores, el circuito de Almonte no sólo contará con el mencionado trazado, sino que se convertirá en la capital del motocross y una fuente de entretenimiento para los presentes.