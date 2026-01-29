Fernando Alonso y Stroll se juegan las primeras respuestas del AMR26 en Barcelona

Los pilotos de Aston Martin afrontan en Montmeló el primer contacto real con el nuevo monoplaza, un shakedown clave para empezar a medir el alcance del nuevo proyecto de Aston Martin y despejar las primeras incógnitas de una temporada cargada de expectativas

Ya no hay más excusas, el nuevo Aston Martin que conducirán esta temporada Fernando Alonso y Lance Stroll ya está listo para salir a la pista. Que la ilusión invade cada rincón de la escudería de Silverstone es algo que se sabe, ya que desde antes de finalizar la temporada se han pronunciado varias voces cercanas a la escudería e incluso los propios pilotos, creando unas expectativas en los seguidores que ahora mismo están por las nubes.

La participación de Aston Martin en Barcelona se ha retrasado

Ya se sabía desde antes del comienzo del shakedown que Aston Martin rechazaba la posibilidad de los tres primeros días, que iban a darlo todo entre el jueves y el viernes. Podían haber escogido tres días para hacer estas pruebas antes de las de Baréin, pero decidieron no arriesgar. Cabe destacar que el miércoles fue un día muy lluvioso en Barcelona, con rachas de viento que azotaron a gran parte de la península y que pudo ser decisivo para ese retraso de los de Silverstone.

De hecho, llegaron en la tarde del miércoles al circuito con lo que prácticamente era una prueba contrarreloj para montar el esperadísimo AMR26 para que Fernando Alonso y Lance Stroll puedan pilotarlo en el día de hoy. Una prueba que le viene muy bien a Aston Martin para probar ese nuevo motor de Honda anunciado a bombo y platillo, diseñado exclusivamente para los monoplazas de la escudería británica.

Adrian Newey, la clave del AMR26

Aunque el ingeniero considerado uno de los más exitosos de la Fórmula 1 lleg�� a la escudería de Lawrence Stroll en la temporada 2025, no ha podido meterle mano a un monoplaza de la escudería hasta este nuevo año. Newey no actuó directamente sobre el coche de la pasada temporada, si no que se lanzó directamente a diseñar el de este año para poner toda la carne en el asador. A esto hay que sumarle la nueva normativa de la FIA y la nueva unidad de potencia de Honda, por lo que ahora mismo los británicos lo tienen todo patas arriba.

Así que los el shakedown que comienza para Aston Martin hoy no es solo una prueba, es una prueba de acceso que pondrá los primeros cimientos en la temporada que comenzará en marzo en Australia. Unos cimientos que tienen que ser firmes para soportar el que probablemente es el último año en activo de Fernando Alonso, al igual que las diferencias con Stroll tanto de forma de conducir como de filosofía de vida. Pero como decía aquella canción, pasito a pasito.