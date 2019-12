Gerard Farrés, sobre el Dakar en Arabia Saudí: ?Queríamos este cambio?

Barcelona, 19 (EFE).- Gerard Farrés (1979, Manresa, Barcelona) atendió a la Agencia EFE tras el acto de despedida antes de viajar al Dakar, que se disputa del 5 al 17 de enero en Arabia Saudí, en un nuevo capítulo para la competición que, asegura, los pilotos lo ?querían? ya que van a volver ?al Dakar de antes?.



El piloto español se mostró confiado en sus posibilidades, junto a su copiloto Armand Monleón, y declaró que su objetivo es hacerse con la victoria, aunque ?con los pies en el suelo? tras finalizar segundo en su primera participación en la categoría ?Side by Side? en la pasada edición.



Pregunta: El año pasado, tras el Dakar, dijo en su visita a la Agencia EFE que volvería al Dakar para ganarlo. ¿Es la idea?



Respuesta: Sí. Siempre diciéndolo con los pies en el suelo y de forma humilde. Cuando decimos esto es porque lo queremos hacer y porque venimos de unos resultados que no lo permiten decir; además tenemos un equipo que nos da todo para hacerlo. Luego sabemos que tendremos grandes rivales en una categoría que está subiendo mucho, con marcas nuevas, y que nos vamos a encontrar de todo. Pero el objetivo está claro y delante de un gran reto como es poder volver al Dakar.



P: En todos estos meses desde el pasado Dakar, ¿le ha dado muchas vueltas a ese momento en el que iba primero pero volcó, perdió dos minutos y se le escapó la victoria?



R: Sí, claro, por su puesto. Hemos analizado, hemos sacado conclusiones de ahí y hemos aprendido que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no y tenemos que aprender de ellas. Esperamos que este año no que no nos sucedan, pero sí que si suceden que podamos solucionarlo más rápido.



P: También me acuerdo de que dijo que el segundo puesto del pasado Dakar sirvió para demostrar que podía ganar y tener más inversión detrás. ¿Se ha cumplido este objetivo?



R: Sí. Al final es muy difícil porque tienes que tener un apoyo muy grande detrás y luego ya vienen los resultados. A mí la vida me ha costado más todo, mucho, porque bueno venimos de gente trabajadora y los pasitos han sido muy lentos, pero cuando nos han dado las oportunidades las hemos sabido aprovechar y gracias a Dios hemos tenido a gente que nos ha apoyado y gracias a la cual hemos podido tirar para adelante.



P: Ahora afronta una nueva aventura en un país nuevo para el Dakar como es Arabia Saudí. ¿Cómo valora este cambio?



R: Queríamos este cambio. Los pilotos queríamos un Dakar virgen para todos en el sentido de que nadie hubiera pasado y que la organización pusiera algo distinto y creo que David Castera (director de la prueba) lo ha puesto, con notas muy complicadas y donde la clasificación variará todos los días. Vamos a volver al Dakar de antes.



P: ¿Cuál será la clave para lograr un buen resultado?



R: Será la navegación y la regularidad; la gestión de la carrera. El saber ir lento, ir despacio? los momentos que tocan para saber estar ahí consciente de que aunque pierdas minutos lo importante será estar al final del Dakar para poder estar luchando delante.



P: Una regularidad clave porque se espera mucha igualdad en vuestra categoría.



R: Y tanto. En mi vida he ganado tres etapas y ya llevo dos podios y un quinto, por lo tanto las etapas no son tan importantes, sino tener regularidad.



P: Otra novedad será que antes de comenzar varias etapas os van a dar el libro de ruta 10 o 15 minutos antes. ¿Cómo le afecta este cambio?



R: Aquí Armand Monleón va a tener más trabajo. Es muy bueno porque esto hace que no haya intentos de hacer alguna trampa. Nosotros lo que queremos es un juego limpio y dificultad máxima aún sabiendo que nos podemos equivocar, nosotros nos perderemos también pero queremos que sea así.



P: ¿Cómo llega a este Dakar tras la primera experiencia en ?Side by Side? del año pasado?



R: He aprendido que con el coche no se puede ir todo lo rápido que puede porque no lo aguantan todo. Tu le podías dar gas a fondo y ganar dos, tres o cuatro etapas, pero romperíamos el coche y no te lo pueden hacer nuevo cada día porque te penalizan. Hay que pensar que el coche tiene mucha memoria y saber ir despacio en algunas zonas. Esto es complicado, cuando tienes un cronómetro y te pasan diez pilotos rápido tienes que mantener la cabeza fría y pensar en lo que tienes que hacer.



P: Segundo año en ?Side by Side? tras su paso por las motos en las que sumó 11 participaciones, ¿se plantea dar un paso más y competir en coches en el futuro?



R: Sería un placer, pero no depende de nosotros ahora esto. Pasar aquí fue ya muy difícil, ojalá pueda haber una oportunidad ahí, pero ahora hay que centrarse en esta categoría, en poder ganarla y ojalá luego salgan posibilidades de ir luego a los coches.