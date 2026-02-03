Cuenta atrás para el X-Trial de las Naciones Sevilla 2026

El Palacio de Deportes de San Pablo de la capital hispalense se prepara para convertirse en el epicentro mundial del trial indoor el próximo 14 de marzo

El Palacio de Deportes San Pablo se prepara para recibir en apenas 40 días uno de los mayores hitos del motor internacional: el X-Trial de las Naciones Sevilla 26. Será el próximo 14 de marzo cuando la capital hispalense se convertirá en el epicentro mundial del trial indoor en una cita donde la selección española parte como la gran rival a batir.

La capital hispalense tomará el relevo del Palais Nikaia de Niza, sede de la última edición el pasado 18 de abril. Con esta cita, la competición por equipos vuelve a España después de haber disputado sus siete últimas ediciones en distintas ciudades de Francia. Hasta la fecha, el equipo español ha logrado la victoria en todas las ediciones celebradas. En la pasada, sin ir más lejos, el equipo formado por Toni Bou y Jaime Busto se impuso en Niza por delante de la dupla francesa, Benoit Bincaz y Hugo Dufrese, y del conjunto italiano integrado por Matteo Grattarola y Francesco Titli.

La llegada de los mejores pilotos del mundo del trial indoor a la capital andaluza se producirá tras la celebración del X-Trial de Chalon-sur-Saône, programado para el 6 de marzo, y antes de que el Campeonato del Mundo FIM de X-Trial se traslade a Lisboa el 12 de abril para disputar su penúltima prueba.

Duelo de potencias mundiales del X-Trail en Sevilla

El equipo español, liderado por el 34 veces campeón del mundo Toni Bou, buscará revalidar su corona y defender el título ante su afición. Sin embargo, el camino hacia el podio no será sencillo. Frente a ellos se medirán las selecciones más potentes del planeta:

Italia: Con la veteranía de Maeo Graarola y el empuje del joven Francesco Titli.

Con la veteranía de Maeo Graarola y el empuje del joven Francesco Titli. USA: Una delegación en pleno ascenso con promesas como Ryon Land y Joshua Roper.

Una delegación en pleno ascenso con promesas como Ryon Land y Joshua Roper. Gran Bretaña y Francia: Escuadras históricas que siempre presentan batalla en el circuito mundial.

El X-Trial de las Naciones Sevilla 26, un evento para toda la familia

Organizado por Winnite, el X-Trial de las Naciones no es solo una competición de alto nivel; es un espectáculo visual y deportivo diseñado para impactar a todos los públicos. La combinación de técnica extrema, saltos al límite y una puesta en escena vibrante aseguran una experiencia inolvidable para familias y aficionados al motor.