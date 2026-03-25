Debut soñado de Yamaha Eduardo Castro en el Europeo de Almonte

Almonte acogió una cita con récord de espectadores y en la que los pilotos de Yamaha Eduardo Castro demostraron su gran nivel

Yamaha Eduardo Castro ha debutado esta temporada en el Campeonato de Europa de Motocross, un MXGP Andalucía Spain 2026 celebrado en Almonte frente a más de 37.000 espectadores, récord de asistencia en este campeonato.

En el circuito onubense, el equipo ha contado con cuatro pilotos, que se han medido a rivales de mucha talla y mayor experiencia en competiciones de tan alto calado. Con las parrillas llenas tanto en el Europeo de 125cc como en el 250cc, los cuatro integrantes de Yamaha Eduardo Castro demostraban su buen estado de forma pasando el corte, establecido en cuarenta pilotos, para lograr el pasaporte que daba opción a diputar las mangas de carrera.

La escudería sevillana sigue demostrando su apuesta por la base en el motociclismo y los resultados de sus jóvenes pilotos cada vez en mucho más alentadora.

En el EMX250, Salvador Pérez, el veterano del grupo, no ha tenido su mejor fin de semana sobre la siempre complicada y exigente arena de Almonte. Varios errores le llevaron a no poder estar entre los mejores. Decimosexto en los cronos, no pudo acabar la carrera inicial y fue P25 en la segunda para una P28 en el cómputo global.

Gran actuación de Jorge Salvador

Las cosas fueron mucho mejor en el EMX125. Una categoría que siempre es vibrante tuvo como protagonista a Jorge Salvador. El madrileño se marcó una primera manga excepcional saliendo entre los cinco primeros y rodando en tiempos de cabeza. Posteriormente fue perdiendo algo de fuelle, pero acabó a dos posiciones del Top 10.

Otra clase magistral dio en la entrada a pista definitiva ya en la jornada del domingo. Partió de valla el último y, con suma soltura, escaló hasta la P21, que le llevó a ponerse decimoséptimo en la general.

Alejandro Torre cumplió el expediente

Alejandro Torres se vio penalizado mucho por las malas salidas. El andaluz, pese a ello, logró entrar en los puntos en la primera manga (P19) y fue P27 en la segunda para una P26 final.

Óscar Rueda, mucho menos experimentado en el Campeonato de Europa que sus compañeros, dejó patente su crecimiento sobre la YZ125 para meterse con una buena posición tras los cronos en las carreras y luchar contra viento y marea para superar la línea de meta aprendiendo en cada vuelta.

El equipo Yamaha Eduardo Castro seguirá entrenando duro para las próximas citas de la temporada, tanto del Campeonato de España como el de Europa de Motocross.